1 ott 2019 12:20

IN TV FUNZIONA IL GIALLO ANZI IL GIALLINI - L’ATTORE TORNA CON LA TERZA STAGIONE DI “ROCCO SCHIAVONE”: “ANCH'IO, COME LUI, SONO REFRATTARIO ALLE IMPOSIZIONI. HO SEMPRE FATTO DI TESTA MIA. FORSE È PER QUESTO CHE IL SUCCESSO MI È ARRIVATO A 50 ANNI - ALLA MIA CARRIERA MANCA UN FILM CON GIUSEPPE TORNATORE O MARCO BELLOCCHIO. IO FIDANZATO? NO, PER CARITÀ. IN OGNI RAPPORTO L'INIZIO È FANTASTICO, POI SI VA IN SALITA E LE DONNE COMINCIANO A ROMPERE…”