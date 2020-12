LA TV DEI GIUSTI - VI È PIACIUTA LA NUOVA VERSIONE DI “NATALE IN CASA CUPIELLO” CON SERGIO CASTELLITTO? MAH! UN PO’ NÉ CARNE NÉ PESCE, NÉ CINEMA NÉ TEATRO NÉ TV, MALGRADO IL GRANDE IMPEGNO DI TUTTI. CASTELLITTO PARLA COME PADRE PIO, NENNILLO È SCOMPARSO, E POI ERRORE MASSIMO, NON SI PUÒ VEDERE CHE IN INVERNO, MENTRE NEVICA, PER LE STRADE DI NAPOLI SI VENDA…

Marco Giusti per Dagospia

Vi è piaciuta la nuova versione di “Natale in Casa Cupiello” con Sergio Castellitto? Mah! Un po’ né carne né pesce, né cinema né teatro né tv, malgrado il grande impegno di tutti e il grande rispetto del testo da parte di Edoardo De Angelis. Castellitto rifà Eduardo, ma si sente che non è napoletano, Nennillo, che era un personaggio comico, qui scompare, la Confalone, certo, è perfetta. Secondo Ciro Ippolito, che ricorda di aver proposto nel 1983 allo stesso Eduardo un “Natale in casa Cupiello” con lui e Massimo Troisi come Nennillo protagonisti, ma Eduardo voleva il figlio Luca e così non se ne fece niente, purtroppo, dice che ci sono parecchi errori.

Castellitto parla come Padre Pio, Nennillo è scomparso, e poi, errore massimo, non si può vedere che in pieno inverno, mentre nevica, per le strade di Napoli nel 1956 si venda l’acqua suffragna che è estiva. D’inverno si vende il brodo’e pulpe. Dice Ciro. Ahi! Ottimi i commenti dal pubblico che riprendo da twitter. “Se gentilmente, quando manderete in onda il film tratto da Natale in casa Cupiello, la sera dopo, poi, ci fate vedere la commedia originale con Eduardo e Pupella Maggio e Luca De Filippo e Lina Sastri. Grazie”. O “Ci ho provato a guardarlo, ma non ci sono riuscita. La vena ironica di Eduardo De Filippo era totalmente assente. Subito abbiamo messo il dvd di Natale in casa Cupiello versione originale”. Ecco.

