23 feb 2021 19:52

TV SORRISI E…MANI SUL PACCO! – NELLA TRADIZIONALE COPERTINA SANREMESE DEL SETTIMANALE SI VEDE UNO DEI COMPONENTI DELLO “STATO SOCIALE”, FRANCESCO “CHECCO” DRAICCHIO, CHE ALLUNGA IL BRACCIO E PIAZZA LA MANO SUL PACCO DEL COLLEGA ALBERTO CAZZOLA. ERA UN GESTO SCARAMANTICO? LA "MANATA" È IN PARTE NASCOSTA DALLA SCRITTA DI COPERTINA, MA NON ABBASTANZA DA NON FARSI NOTARE…