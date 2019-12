25 dic 2019 10:45

TWEET! - '''IL FOGLIO' PRODUCE LETAME''. E POI DICI CHE NON È UN ATTACCO MIRATO… - VITO CRIMI SUL TAGLIO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI AL QUOTIDIANO: ''È UN'INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA'' - M.FELTRI: ''PER UN LIBERALE LO STATO PUÒ FINANZIARE PARTITI, GIORNALI, MUSEI ECC., NON C'È NESSUNA CONTRADDIZIONE''. REPLICA LA SONCINI (EX 'FOGLIO'): ''ALLORA QUANDO PRENDEVAMO PER IL CULO LE LAGNE DEL CINEMA ITALIANO CHE VOLEVA SOLDI PUBBLICI…'' - GERVASONI: ''QUELLI CHE CHIEDONO DI ALLONTANARE DA TV E GIORNALI I SOVRANISTI, ORA CHIEDONO SOLIDARIETÀ IN NOME DELLA LIBERTÀ? COL CAZZO''