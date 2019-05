TWEET! - ''BARBARA D’URSO HA ASFALTATO LA PRATI E CI HA COSTRUITO SOPRA UNA NUOVA SEDE DEL BAGAGLINO'' - ''MUTA, DOLENTE, IMPEGNATA, NEOREALISTA. PAMELA PRATI GOES TO RAI3'' - ''LA TOPPA DELLA SCIARELLI È PEGGIO DEL BUCO'' - SELVAGGIA: ''PER QUELLA VESTITA COME LA STROBO ''IL FATTO QUOTIDIANO'' È COME MARK CALTAGIRONE: NON ESISTE'' - ''A PAMELA PERRICCIOLO DOVREBBERO TOGLIERE IL PASSAPORTO, ALTRO CHE ZANZIBAR'' - ''UNA MENTE CRIMINALE CHE SPINGE UN BAMBINO A FINGERSI MALATO DI TUMORE ALLA GOLA'' - ''MA DAVVERO QUALCUNO CREDE A ELIANA MICHELAZZO? LA STESSA CHE GIURAVA SUL PADRE MORTO?''

La Sciarelli apre la trasmissione annunciando che #pamelaprati arriverà come ospite. Molto peggio del previsto dunque. Solo una schifezza per amor di ascolti, con l'esca per lo spettatore all'inizio della puntata, come una D'Urso qualsiasi. Che peccato #chilhavisto

Federica Sciarelli: "Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla delle donne invisibili che non fanno parte del mondo dello spettacolo truffate nei loro affetti e nella loro dignità" #chilhavisto

#chilhavisto sta usando Pamela Prati proprio come tutti gli altri programmi tv. E questo dispiace, non poco.

La Sciarelli ci vuole fare "gne gne" per dire che parliamo solo della Prati quando le vittime sono tante e sono altre? Beh il catfishing mica lo ha scoperto #chilhavisto...

"Criticateci ma solo dopo aver visto questa puntata".

Eh no, cara Sciarelli, se inviti la complice del fenomeno che intendi denunciare, io ti critico a priori. Anzi, ti dico di più: stai sputtanando il brand di #chilhavisto per mezzo punto di share in più.

C'è gran differenza tra una donna sola, anziana, non bellissima, che si aggrappa al web per avere un po' di conforto, in una vita fatta di difficoltà ad arrivare a fine mese e noia e #PamelaPrati che ha architettato tutto per guadagnare lei qualcosa #Chilhavisto

Una volta finita la trasmissione, secondo me, spegneranno le luci, andranno tutti via e si dimenticheranno Pamela Prati dentro. #chilhavisto

Muta, dolente, impegnata, neorealista. Pamela Prati goes to Rai3 #chilhavisto

Ultim'ora: Pamela Prati non ha mai parlato in tutta la puntata di Chi l'ha visto, è rimasta dentro lo studio e le sono state fatte 3/4 inquadrature. Fine. #noneladurso

Pamela Prati muta a #chilhavisto! La toppa della Sciarelli è peggio del buco: «Ci ha consentito di parlare delle donne invisibili»

In pratica a #chilhavisto Pamela Prati ha fatto la fine di Mark Caltagirone: non esiste. Chiamate #chilhavisto. #cortocircuito #chilhavisters

Pamela Prati su Rai 3, la Michelazzo su Canale 5. Ancora poco e arriviamo alle reti unificate #Chilhavisto #NonelaDUrso

Miglior crossover di sempre #chilhavisto #LiveNoneLadUrso

Karina Cascella la tocca piano “PAMELA PRATI STA PRENDENDO PER IL CULO ANCHE CHI L’HA VISTO!” #Livenoneladurso #chilhavisto

Karina Cascella contro Federica Sciarelli. Oltraggio, ma non ha torto #noneladurso

#dagospia ha portato alla luce una storia davvero incredibile, secondo me ne sentiremo parlare ancora per molto tempo #noneladurso

Raga Dagospia è la Bibbia. Se dice una cosa quella è. #noneladurso

Solarità e amore a @stanzaselvaggia (by Barby from #noneladurso )

Dagospia non diceva cazzate!!! #livenoneladurso

Mario Manca @MarioManca

Barbara che dice che Pamela Perricciolo «ha detto in un'intervista» per non citare la Lucarelli e «Il Fatto». #noneladurso

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

Per quella conduttrice vestita da strobo Il Fatto quotidiano è come Mark Caltagirone: non esiste. (però si frega mezza intervista) :)))) #domenicalive

Barbara D'Urso che vantava di stracciare le pagine dei quotidiani ora - tu guarda il caso - dice che non legge i cartacei e di non conoscere gli autori degli articoli. Pur di non citare la @stanzaselvaggia, questo e altro! #noneladurso

Il telefono di Pamela Perricciolo andrebbe sequestrato e le dovrebbero togliere il passaporto. Altro che Zanzibar. Queste sono delinquenti!! Grazie a @_DAGOSPIA_ che ha fermato questo ORRORE che preparavano #noneladurso

Signor Distruggere @SirDistruggere

Pur di non usare "Il fatto quotidiano" come fonte e @stanzaselvaggia come autrice del pezzo, nel montaggio video di #noneladurso l'intervista a Pamela Perricciolo è stata screnshottata da "Blasting News".

alessio gaburri‏ @_alius_

Barbara si è impasticciata sull’intervista de “il Fatto”... svia con “il Foglio”, dice che legge solo il cartaceo (cosa c’entra?), dice “il Fatto” solo dopo che l’ha fatto Luxuria. Cita sempre le fonti ma non nomina @stanzaselvaggia... #noneladurso

Trash Italiano‏ @trash_italiano

*io ogni giorno ad ogni ora* #noneladurso

Selvaggia Lucarelli @stanzaselvaggia

Barbara, ascolta. La mia intervista è uscita solo sul cartaceo, non puoi averla letta sul sito del fatto perché non è mai uscita sul sito. E comunque ne stai mandando in onda stralci in tutta la puntata. Dai, ripigliati, Eliana sta facendo una figura migliore di te. #NonelaDUrso

"In media quei 4 milioni e mezzo, a volte anche 5 che mi seguono." Sempre modesta Barbarella, eh. #noneladurso

Barbara D’Urso ha asfaltato la Prati e ci ha costruito sopra una nuova sede del Bagaglino. #noneladurso

Trash Italiano @trash_italiano

RAGAZZI STIAMO SEGUENDO QUESTA STORIA DA 2 ORE E 30 MINUTI MA NON BASTA MAI, MAI, MAI. #noneladurso

Oddio che vergognose ste tre sciacqualattughe: il bambino doveva fingere di avere un tumore alla gola. Magari si preparava il seguito di #mammaemoglie in #mammedisperate !! Viene il voltastomaco solo a sentirlo. MAGISTRATURA FERMATELE STE MATTE!!! #noneladurso

eliana michelazzo

Questa non ha guance ma natiche, proprio. Ma hanno capito che stanno rischiando la galera? #noneladurso #pratigate #pratiful

non è più uno scherzo, non è più gossip, non è nemmeno una truffa sfumata di rosa. Siamo di fronte a un piano diabolico architettato da una mente criminale che spinge un bambino a fingersi malato di tumore alla gola. Chiunque sia il burattinaio, è giusto che paghi. #Nonèladurso

Il bambino costretto a fingere un tumore alla gola. Follia. #noneladurso

Bambino che deve fingere il tumore quando ogni fottuto giorno ci sono un sacco di persone che muoiono a causa di questo MA DI CHE CAZZO STIAMO PARLANDO? Svegliamoci!#noneladurso

Addirittura hanno costretto un BAMBINO a fare finta di avere un tumore. Sono inorridita. Schifata. Vergognatevi! #LiveNoneLadUrso #noneladurso

ADOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO L'albero genealogico del TRASH, anche se sembra l'Orsa Maggiore con l'Orsa Minore con la vera protagonista, la Stella Polare, che è la nostra @carmelitadurso grazie a Danny Coppi. #noneladurso #pratiful #pratigate

albero genealogico coppi caltagirone

Il bambino faceva video, chattava e faceva messaggi vocali a sua insaputa. Praticamente la storia di Alessia Macari che fa finta di stare al pc alla postazione social di #noneladurso

L'avvocato della Prati è la matrigna di Guendalina Tavassi? Ma io giuro non ci sto capendo più un cazzo. #noneladurso

Trash Italiano @trash_italiano

DIETRO PAMELA PERRICCIOLO C'È LA SUA FAMIGLIA. TERZA STAGIONE CONFIRMED. #noneladurso

ma davvero qualcuno crede a Eliana Michelazzo (che entra urlando "maledetta" a Donna Pamela, con una scenetta da teatrino parrocchiale)? La stessa Michelazzo che giurava sul padre morto? #nonèladurso

Le interviste di Pamela Prati pre scandalo dove racconta i dettagli di Mark, Sebastian e Rebecca sono le mie preferite #noneladurso

pamela prati valeria marini

Settembre 2019: Queen Valery stellare va a trovare la sua amica Pamela Prati a Rebibbia. #noneladurso

BOOM!Ieri sera @LiveNoneladUrso ha vinto la serata con il 19% di share!Picchi del 29% di share e di quasi 4 milioni e mezzo di spettatori in prima serata!Siete pazzeschi! GRAZIEEE!

