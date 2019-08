TWEET-FLASH! – SABRINA SALERNO A 51 ANNI (SIC!) NON SMETTE DI INFIAMMARE I SUOI FOLLOWER! LA FOTO SUPER SEXY DOVE MOSTRA UN LATO B DA URLO E COMMENTA: “A GUARDARMI LE SPALLE CI PENSO IO” - GLI ANNI OTTANTA SARANNO ANCHE FINITI, MA L’ECCITAZIONE COLLETTIVA PER LA CANTANTE/SHOWGIRL NO – FOTOGALLERY BOMBASTICA + VIDEO

GLI ANNI OTTANTA SONO FINITI MA L’ECCITAZIONE COLLETTIVA PER SABRINA SALERNO, NO. IL SUO PROFILO INSTAGRAM E’ UNA GIOIOSA SAGRA DELLE PROVOLE, CON GENEROSI SELFIE DA TUTTE LE ANGOLAZIONI CHE MANDANO IN ESTASI I SUOI FOLLOWER: “POTRESTI ESSERE MIA MADRE MA SEI UNA GNOCCA ASSURDA”, “TI SBATTEREI COME UN’ONDA SULLO SCOGLIO”. BARBARA COSTA: “CON LE SUE CANZONCINE DISCO-POP HA VENDUTO 20 MILIONI DI DISCHI. È STATA TRA LE PRIME A CANTARE A MOSCA QUANDO IL MURO ERA ANCORA IN PIEDI E TRA LE PIÙ ASCOLTATE E VENDUTE IN GERMANIA E IN FINLANDIA. IN SPAGNA HANNO CREATO IL CHEWING GUM CON IL SUO NOME” - FOTOGALLERY BOMBASTICA (I DEBOLI DI CUORE SI TENGANO LONTANI)

