13 feb 2024 12:36

TWEET-FLASH! - "NAPOLI STA IN ITALIA? AH SI?" - FILIPPO FACCI TORNA A SVELENARE SU NAPOLI APPROFITTANDO DELLA POLEMICA SULLA MANCATA VITTORIA DI GEOLIER: "IL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA NON PUÒ ESSERE VINTO DA UNO CHE NON CANTA IN ITALIANO. CI VUOLE TANTO?" - "MI VERGOGNO DELLA MUSICA NAPOLETANA. IO SONO NATO NELLA TERRA DI SINNER" - E A CHI GLI RISPONDE A TONO LUI REPLICA: "RESTA IN AFRICA"