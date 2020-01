TWEET! SALVO ERRORI - ''A QUELLA IO GLI HO VISTO LE BUDELLA, LE HO VISTO L’INTESTINO CRASSO ATTRAVERSO I FUSEAUX''. NONOSTANTE QUESTE VETTE POETICHE, SALVO È STATO ELIMINATO, E ORA TUTTI ASPETTANO IL TRATTAMENTO CHE GLI RISERVERÀ SIGNORINI DOMANI SERA - MA PURE QUELLO DI PAOLA DI BENEDETTO, ALTRA DESTINATARIA DELLE FRASI DEL PIZZAIOLO, CHE A ZEQUILA SE L'È SBRANATO SOLO PER AVER RACCONTATO DI ESSERE STATO CON RAGAZZE DI 19 ANNI (VIDEO)

Sto aspettando che Paola venga a conoscenza delle frasi che le sono state rivolte da Salvo perché se ha reagito così contro Zequila a quell'altro gli fa il culo #GFVIP pic.twitter.com/GCSpS3EEqH — anklebiter? (@justashake) January 13, 2020

Domenico@_hellotetectif

Ho visto il video di Salvo che parla di Elisa e mi sono venuti i brividi. Gli altri che se la ridacchiavano poi... Tutti fuori, a calci in culo. #GFvip

Saverio Capobianco@Saverio_94

Salvo Veneziano su Elisa De Pancis. Dobbiamo aggiungere altro? #GFVip

le frasi di salvo

?@mashkyufriends

Le frasi di Salvo su Elisa e Paola sono DISGUSTOSE e tutti quei coglioni che ridono mi fanno pena, l'unico che forse si salva è Pasquale che sembrava sconvolto e gli ha detto "potrebbe essere tua figlia" GUAI AL GF E GUAI A CHI VOTA SE PERMETTETE LORO DI RESTARE. #GFVIP

PeakyFuckingBlinders@RunTheWorld0810

Ho appena letto le frasi orribili che ha detto Salvo. Signorini lo deve asfaltare in puntata e poi cacciarlo a calci in culo. Non può dire delle cose del genere a una ragazza soprattutto in questo clima di femminicidi e quant’altro sulla violenza. Schifo. #GFVIP

SeaOtter@ponga_la

Aspetto con ansia il momento in cui Signorini affronterà l'argomento Salvo Veneziano in puntata.Non l'ho ancora inquadrato come presentatore(forse son state solo le prime puntate)ma su queste cose è sempre stato categorico. Ha sempre aberrato la violenza in ogni sua forma #GFVIP

Giulio Pasqui@GPasqui 22h

Salvo l’ha ridetto, poco fa: “Deve rimanere solo la pelle” (stavolta riferendosi a Paola Di Benedetto) #GFVIP

esagonale@hex_pattern

Freezzati così, e Salvo: "non mi lasciare!"

#GFVIP

salvo e gli altri ex gf

Fabio Tisti@Fabio_Tisti

Ragazzi Salvo, Pasquale, Patrick e Sergio hanno fatto quello battute infelici e da condannare per una sola ragione... Perché non potranno mai bombarsi una gnocca come Elisa. SFIGATI!!! #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ma poi che cazzo di battuta è “quella è da maciullare, lasciare solo la pelle perché le ossa me le bevo”. Ma cazzo vuol dire? Che riferimento c’è al fatto che ti possa piacere qualcuno? Nemmeno nei film horror. Salvo torna da dove sei venuto non sentivamo la tua mancanza. #GFvip

cucuzza e ciavarro dormono

Paola. @Iperborea_

2020 e devo leggere sotto questo hashtag donne che difendono le parole di Salvo perché “Elisa era vestita in un certo modo”. Sarebbe potuta entrare anche nuda, certi commenti lui non avrebbe proprio dovuto pensarli. Così è più chiaro? #GFVIP

VIPERISSIMA trαsh@Viperissima_

Resti nella storia per il primo, memorabile, GF e, vent'anni dopo, ti butti da solo merda addosso e ti fai squalificare. Peccato Salvo, ma chi sbaglia paga. Forse era meglio rimanersene a casa. #GFvip

salvo elisa de panicis

Reality House@Reality_House

Salvo al #GF1: 99 giorni, 2° posto. Salvo al #GFVIP: 6 giorni, espulso.

Rachel green's hair@feddd__

L'atteggiamento di Salvo nel pronunciare quelle parole è l'atteggiamento di uno che pensa di poter fare quello che vuole col corpo di una donna solo perché era vestita in un certo modo. È ciò per cui si lotta da anni, non può passare come una frase detta scherzosamente. #gfvip

Karen @amoamodomio

salvo

Che Salvo Veneziano fosse un viscido di merda si sapeva già ragazzi, ma da tempo. Per me deve uscire e finire nel dimenticatoio come prima, perché onestamente ma chi cazzo è. #gfvip

Francesco Canino@fraversion

Pasquale Laricchia critica Greta Thunberg (“la barca viene spostata sugli aerei dunque inquina due volte”) e farfuglia contro il cambiamento climatico. A sostenerlo Salvo Veneziano: “È tutto marketing”. Un consesso di neuroni IMBARAZZANTE. #gfvip

Ragazzo Comune @RAGAZZO_COMUNE

elisa de panicis

Salvo è stato squalificato, il suo percorso da cavernicolo misogino è finito. #gfvip

Bea@ecirtaeb_

Sono contenta che Salvo sia stato squalificato prima della puntata: zero visibilità a certe persone. Spero che, però, Signorini redarguisca anche qualcun altro su delle frasi poco idonee e offensive dette in casa. #GFVIP

jean@mujerdemilcara

Patrick maestro di sensibilità che voleva mettere nella valigia di Salvo la lettera di espulsione come ricordo del gf #GFVip

elenaclaire@magicawaitsforu

Patrick: questo (il comunicato della squalifica di Salvo) in valigia glielo mettiamo? Pasquale: si e certo, mettiamogli il ricordo di quando è successo il fatto. Qui giace il nostro compagno. #gfvip

ELISA DE PANICIS ELISA DE PANICIS ELISA DE PANICIS ELISA DE PANICIS ELISA DE PANICIS elisa de panicis