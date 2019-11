TWEET! TELE-RISSA ‘BRASILE-VAURO’, FITTIPALDI (L'ESPRESSO) VS DEL DEBBIO: "RAPPRESENTA IL PEGGIO DEL GIORNALISMO ITALIANO. SIAMO SOTTO IL LIVELLO MINIMO DI DECENZA" - IL PD INVITA A BOICOTTARE I PROGRAMMI CHE INCITANO ALL’ODIO – MENTANA: "ERA DA TEMPO CHE NON SI VEDEVA UNA SCENA SIMILE, ERA DA TEMPO CHE UNA FORZA POLITICA NON DICEVA "MAI PIÙ IN QUEL PROGRAMMA" - E SANDRO RUOTOLO: "MA SIAMO CONVINTI CHE..."

Ma siamo convinti che in nome del pluralismo si debba partecipare a trasmissioni di intrattenimento che sdoganino #fascisti e #razzisti? #nograzie #deldebbio #vauro

#DelDebbio rappresenta il peggio del giornalismo italiano. Professionalmente siamo sotto il livello minimo di decenza. Solidarietà a #Vauro e Fagnani, ma in trasmissioni così, dove si fomenta lo scontro, che sdoganano parole violente e propaganda becera, non bisogna andarci. Mai.

Non è tv spazzatura e nemmeno semplice spazzatura. Ma è peggio, molto peggio. #DelDebbio

#Brasile ospite in un programma televisivo di #DelDebbio. Non pensavo saremmo mai arrivati a tanto, addirittura definire quello di Del Debbio programma televisivo. #Vauro

#Mediaset non si è ancora espressa in merito alle gravi scene andate in onda ieri a #DrittoeRovescio dove #DelDebbio è arrivato persino a prendere le difese di un fascista dichiarato invitato in studio dalla redazione. L'apologia in Italia è REATO. La Testata Mediaset che dice?

Chiamare "tv spazzatura" un certo tipo di televisione è ingiusto nei confronti della spazzatura. #DelDebbio

rissa sfiorata tra vauro e massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio

Fuori i fasci. E fuori anche #DelDebbio che lascia insultare e minacciare una donna senza intervenire.

a me fa più schifo #DelDebbio del fascista, neonazista, pregiudicato e condannato perfino per evasione fiscale (fra le altre cose). Non si dà voce alla fogna per ossequiare il tuo padrino politico. Non si dà una tribuna alla fogna per portare a casa il pranzo.

Credo che la connivenza di #DelDebbio sia forse più scandalosa e preoccupante del fascistello de borgata! Che siparietto raccapricciante #DrittoeRovescio #Vauro

Ma perché hanno invitato un "fascio" mezzo ciecato e tutto tatuato?

E' una macchietta! Ma a chi può far paura uno così?Al massimo posso provare PENA. Secondo me questa scenetta è del tutto finta. #DelDebbio NON dovrebbe prestarsi a 'ste sciocchezze.E' un giornalista SERIO!

rissa sfiorata tra vauro e massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio 1

Il padre di #DelDebbio fu deportato in un campo di concentramento, l'ha raccontato lo stesso giornalista a Fake qualche giorno fa, visibilmente commosso. Com'è possibile che quella stessa persona inviti uno come Minocci, dichiaratamente fascista e non solo, in trasmissione?

Un tempo un coatto era un coatto, poi è arrivata gente come #DelDebbio a conferirgli lo status di maitre a penser

Ma come si fa ad invitare in TV un energumeno dichiaratamente fascista? Ma

@rete4e #DelDebbio conoscono il senso della vergogna? Schifo. Solo schifo!

#Vauro scrive una lettera al #fascista dopo lo scontro in tv. Ora si cerca chi gliela legga. #DelDebbio #Nico

La TV spazzatura quella che parla alla pancia del Paese. Ma davvero ce la meritiamo? #DelDebbio

Nella rincorsa allo sdoganamento del fascismo e del razzismo da parte di Mediaset ora Mario Giordano per superare Paolo #DelDebbio dovrà ospitare almeno un membro del Ku Klux Klan al quale i comunisti hanno rubato il cappuccio. Vauro #Vauro

Ieri tutti a domandarci come sia stato possibile arrivare al punto di dover assegnare la scorta ad una signora di 89 anni sopravvissuta al campo di concentramento. In serata, puntuale, è arrivata la risposta. #DelDebbio

