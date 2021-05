DAGOSELEZIONE

isola dei famosi 7

Massimo Falcioni@falcions85

l'#isola non carbura (18,7%). cast dei veri famosi decimato, dinamiche affidate a personaggi sconosciuti pure nei loro condomini e puntate imbottite di estenuanti giochi. non basta la verve di un'ottima blasi a rivitalizzare un reality che così non ha più senso di esistere.

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Ilary Blasi può condurre anche mezza nuda, non sarà mai volgare. Lei.

#isola

isola dei famosi 6

@Perché è in tendenza?@perchetendenzat

“ Iva Zanicchi “: perché ha detto “Più magri si è, meglio si sta”

A volte è meglio stare zitti e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio.

#isola #tommasozorzi

la fame di rahima.@lafamedirahima

Io comunque ancora ferma al nuovo abominio partorito dalla bocca retrograda della Zanicchi. "Più magri è meglio si sta." Che vergogna.

isola dei famosi 2

#isola

MαrchiMαΙεelixanax@lemiecosucce

“Più magri si è, meglio si sta” Non poteva far passare messaggio peggiore in tv. Iva Zanicchi torna e limitati a cantare ti prego

#isola

Sun;@wejirdness

Ci sono persone che lottano anni con un corpo che non sentono proprio, che soffrono di disturbi alimentari e che arrivano a rischiare la vita e io lo vivo in prima persona e devo sentire in prima serata da Iva Zanicchi su canale 5 "più si è magri e meglio si sta" ah ok iva

isola dei famosi 5

#isola

manuciao@Tantiauguri_Lol

La Zanicchi sarà anche simpatica, ma è davvero di un’ignoranza becera, questa sera è stata fuori luogo, mi riferisco al fatto che abbia detto che magri è meglio, pessima!

Nana osaki @Nanaosa63993297

Iva Zanicchi é pro Salvini... io nn mi aspetterei chissà quali interventi fossi in voi #isola

marc@mrcprovacitu

isola dei famosi 4

Ilary si è talmente rotta il cazzo della Lamborghini che i prossimi orecchìni che si toglie glieli tira in faccia

#isola

Di Francesco Nadia@nadia2767

Ma solo io quando parla la lamborghini mi viene da fare il 777 sul telecomando? #isola

quantorido@superkelly74

Ma nessuno ha consigliato alla Lamborghini di togliersi il piercing dalla lingua perché quando parla non si capisce niente???

#isola

Mattia giglio@GiglioMattia

isola dei famosi 8

Ci pensate che la lamborghini vienie pagata per dormire in studio? Che caga soldi già di suo..

#isola

leopu93@lenardo14031054

Elettra Lamborghini uno dei misteri dello star system italiano. Imbarazzante #isola

Federica Buongiovanni@peperina1990

Myrea in confronto alla Lamborghini è Einstein

#isola

Cristian@mariahsbubble

Zorzi si diverte dinanzi alla maleducazione di Cerioli nei confronti di Isolde Kostner. D’altronde cosa aspettarsi da uno che derideva una donna di 60 anni perché si sgrillettava?

#isola

iva zanicchi, tommaso zorzi ed elettra lamborghini 2021isola

Edoardo Brambilla@Edo5oM

Il trio Zanicchi-Zorzi-Lamborghini è il peggiore che si sia mai visto, a livello di opinionisti. E sono sopravvissuto a 6 mesi di Pupo-Elia. Ho detto tutto. #isoladeifamosi2021

#isola

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#isola #GillesRocca bellissima persona e bellissime parole dietro le quinte insieme con me e #tommasozorzi

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#Isola #GillesRocca ha fatto un programma post #COVID19 (devastante ) certe cosa vanno capite e non dette. Fine

isola dei famosi 1

Giacomo Urtis@giacomourtis

Cosa ha akash che si muove sempre a scatti ?

#isola

BICCY.IT@BITCHYFit

Akash Kumar alle 21:49 vuole abbandonare lo studio perché “non c’è rispetto per me”.

#Isola

MANUEL @Manuel_Real_Off

Ma cosa interrompere sempre Akash cosaaaaaaaaa che è l’unico che ci regala il trash e il CINEMA Sono neroooooooooooooooooo

#isola

isola dei famosi 2

Caciottaro@Caustica_mente

A M0ser ha fatto malissimo la scuola Rodriguez, tutta la famiglia e fidanzati annessi sono passati per l’ #isola

Caciottaro@Caustica_mente

Cecilia si è portata la claque in studio ad applaudire alle stronzate del fidanzato che - abbiamo scoperto a differenza del #GFvip dove la usava per altro - ha la lingua per parlare #isola #isoladeifamosi

Giacomo Urtis@giacomourtis

andrea cerioli

Comunque Andrea che dorme abbracciato a Ignazio, io lo capisco

#isola

Luca Dellisanti@Lucadellisanti

Valentina Persia merita di fare LOL 2!

#isola

INDIFFERENZA ASTRALE@trashastrale

Ditemi che non sono l’unico che pensa che Valentina abbia la voce come Giorgia Meloni.

#isola

contechristino@contechristino

- Beatrice eliminata e mandata su Imboscada alla decima puntata

- Arrivisti entrati all'undicesima puntata

- Awed mandato su Imboscada per il confronto con Beatrice

isola dei famosi 11

- Moser entrato 4 puntate dopo

-Praticamente la metà dei concorrenti sapeva già, punizione ad cazzum.

-Fariba al televoto per aver svelato che l'acqua è bagnata.

-Isolde al televoto senza aver potuto fare la sua nomination.

-Prova leader con palesi irregolarità.

-Troppi immuni con meccanismi che neanche la Magic Ball di Amici.

Resto perplesso.

Buonanotte solo a Jedà.

#isola

