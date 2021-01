CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - LA “VERITÀ”: “IL PREMIO NOBEL MONTAGNER FRENA GLI ENTUSIASMI”. IL COGNOME DEL VIROLOGO È RIPETUTO COSÌ ANCHE NEL TESTO. MA LO SCIENZIATO È NATO IN FRANCIA, NON IN PROVINCIA DI TREVISO: SI CHIAMA LUC MONTAGNIER – INCIPIT DI LUCA D’ANDREA SULLA “REPUBBLICA”: “È SEMPRE SPETTACOLARE VEDERE UN CERVO IN MEZZO ALLA NEVE. ED È SEMPRE UNA TENTAZIONE LASCIARSI TRASPORTARE DALL’INCANTO CHE LE IMMAGINI DELL’ITALIA IMBIANCATA ‘EVOCA’”. A NOI PARE CHE IL SOGGETTO SIANO “LE IMMAGINI”, LE QUALI DUNQUE “EVOCANO”. PERÒ…