4 ago 2020 18:53

UGO CHE '‘UGOISTA’' – A 30 ANNI DALLA MORTE, I FIGLI DI TOGNAZZI ECCEZIONALMENTE RIUNITI A TORVAIANICA PER UN EVENTO IN RICORDO DEL PADRE – GIANMARCO: “UNA VOLTA SI FECE PRESTARE UN ELEFANTE DA UN CIRCO E CONVINSE GASSMAN A CAVALCARLO CON LUI. UN’ALTRA CONFEZIONÒ UNA TORTA ALTA 10 METRI E DENTRO NASCOSE NOI RAGAZZINI. UN'ALTRA VOLTA GIOCÒ IN DOPPIO CON PAOLO VILLAGGIO ED ENTRAMBI ERANO VESTITI DA DONNA... ” – VIDEO