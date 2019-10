ULISSE, IL PIACERE DI BATTERE MARIA - ALBERTO ANGELA FA IL BIS E SUPERA NUOVAMENTE “AMICI CELEBRITIES” NELLA SFIDA DEL SABATO SERA: LA TRASMISSIONE SU RAI1 È STATA VISTA DA 3.821.000 TELESPETTATORI MENTRE LO SHOW SU CANALE 5 HA OTTENUTO 3.271.000 CHIUDENDO UN’ORA DOPO - E "LA SANGUINARIA" ANNUNCIA IL CAMBIO: DALLA PROSSIMA SETTIMANA IL PROGRAMMA SI SPOSTA AL MERCOLEDI' CON LA HUNKIZER PER…

Giuseppe Candela per "www.ilfattoquotidiano.it"

AMICI CELEBRITIES

Alberto Angela batte nuovamente Maria De Filippi. Arriva il bis per Ulisse che supera Amici Celebrities, la trasmissione in onda su Rai1 è stata vista da 3.821.000 telespettatori con il 19,7% di share mentre lo show in onda su Canale 5 ha ottenuto 3.271.000 e il 19,7% chiudendo però un’ora dopo.

alberto angela 3

In sovrapposizione come immaginabile si riduce il divario sui valori assoluti ma aumenta in share: dalle 21.33 alle 23.45 Ulisse porta a casa 3.810.000 telespettatori e il 19,7% mentre Amici Celebrities ottiene 3.550.000 e il 18,4%. Vola tra i laureati Angela che supera il 33%, sullo stesso target la De Filippi si ferma al 10,3%. Canale 5 conferma la sua forza sul pubblico giovane toccando il 19,35% tra i 15-34 anni, buoni risultati per Ulisse che però in questo caso soccombe con il 15,9%.

maria de filippi filippo bisciglia

Tra il pubblico con istruzione elementare il 16% ha guardato Rai1 mentre il 28,6% Canale 5. Sul famoso target commerciale (15-64 anni) Canale 5 si porta al 20% mentre Rai1 ottiene il 17,5%. Le regioni in cui spopola maggiormente Ulisse sono Liguria (25,3%) e Lazio (24,5%), Amici Celebrieties va forte in Campania (31,5%) e in Sicilia (31%).

alberto angela 2

“Non facciamo questi programmi per il risultato, il nostro successo è già andare in onda in prima serata. Dall’altra parte ci sono gruppi di altissima professionalità, leader del sabato sera. I dati, certo, vanno considerati, ma per me quello che conta è far arrivare la divulgazione scientifica a più persone possibili. Siamo l’unico Paese al mondo che ha lanciato e vinto questa sfida. I programmi devi farli bene, scendendo dal piedistallo, con la convinzione che la cultura è di tutti. La tv è uno specchio: diamo cibo a chi ha fame”, ha dichiarato nei giorni scorsi Angela al Fatto Quotidiano commentando il sorprendente sorpasso di sette giorni fa.

amici celebrities 1

Ulisse, dopo la puntata dedicata a Leonardo da Vinci, ha realizzato un vero e proprio ritratto di Maria Antonietta. Un racconto minuzioso e avvolgente dell’ultima regina di Francia e del suo “Ultimo sogno a Versailles“, conclusosi nel 1793 sul patibolo. Ancora una volta Angela ricorda agli spettatori il piacere della scoperta e Rai1 tratta il suo programma come un vero grande show. Anticipa perfino un blocco pubblicitario sul finale de I Soliti Ignoti, un modo per far partire subito Ulisse con tanto di avvertimento di Amadeus ai telespettatori: “Parte subito, non c’è pubblicità“.

alberto angela 5

Su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di Amici Celebrities, l’ultima condotta da Maria De Filippi. Lo show infatti si sposterà al mercoledì dal 9 ottobre per tre settimane lasciando il sabato sera a Tu si que vales in onda dal 19 ottobre. “Quando abbiamo pensato a quest’edizione di Amici Celebrities, molto sinceramente, alla conduzione di questo programma non dovevo esserci io ma doveva esserci Michelle Hunziker. Cosa è successo?

Succede che Michelle è impegnata nella conduzione di Striscia la Notizia, programma molto importante per Canale 5, e proprio oggi, Michelle ha finito il suo compito nella conduzione del programma.

maria de filippi michelle hunziker

Quindi, voi, dalla prossima settimana, vedrete questo programma, non di sabato sera, perché comincerà Tu sì que vales, ma andrà in onda mercoledì sera, alle ore 21:10, con Michelle Hunziker. Quindi io vi ringrazio di avermi seguito, non alzatevi, non c’è motivo. Michelle è bravissima, vedrete che vi divertirete”, ha spiegato la padrona di casa sul finale.

Una sfida sulla carta non semplice per la showgirl svizzera: la De Filippi è Amici, Amici è la De Filippi. La trasmissione ha confermato i suoi aspetti positivi pur lasciando l’impressione di un programma “mordi e fuggi”, un po’ troppo in superficie. Un lavoro narrativo sulle storie dei vip, sui loro percorsi avrebbe rafforzato il format, magari con la presenza di un daytime o di una puntata speciale al sabato pomeriggio. Accorgimenti che potrebbero arrivare in una seconda edizione, per ora ipotetica.

amici celebrities 2

Dopo lo scontro andato in onda sabato scorso tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi (“Secondo te perché ti voglio bene devo stare zitta? Guarda che litighiamo”), il conduttore di Temptation Island si è scusato a suo modo mentre cantava “Roma non fa la stupida stasera”. Si è inginocchiato al cospetto della padrona di casa cantando: “Filippo non fa lo stupido stasera“.”Che scemo”, ha commentato divertita Maria, sintomo che tra i due la pace era già stata siglata.

alberto angela 6

Intanto restano in gara sei concorrenti Emanuele Filiberto, Laura Torrisi e Francesca Manzini per la squadra Blu; Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca. Anche nel terzo appuntamento due vip hanno abbandonato lo show, sono stati infatti eliminati Ciro Ferrara sconfitto da Varrese e Raniero Monaco di Lapio che ha perso la sfida con Francesca Manzini. Assente in puntata il cantante Alberto Urso, sostituito per l’occasione da Annalisa. Giudice speciale Giulia Michelini con la presenza tra gli ospiti Albano.

maria de filippi 2

Platinette e Ornella Vanoni si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto dopo l’esibizione di Raniero Monaco di Lapio: “Posso farti una domanda, ma tu ti senti più uomo o più donna?”, ha chiesto la cantante alla giurata.

maria de filippi 4

“Tesero, tu sei ancora ai generi, io li ho superati da un pezzo. Io sono oltre”, ha replicato Platinette con il successivo commento della Vanoni: “Il giorno in cui mi dirai di essere stato con una donna sarai oltre”, con la speaker radiofonica che ribatte: “Sei la cantante più erotica al mondo e mi fai questa domanda?”. L’assist è perfetto e la Vanoni chiude così: “Io non sono erotica nei testi, lo sono nelle intenzioni. Che ti devo dire: l’intellettuale mi faceva stare male, il mi camionista mi scop***”.

maria de filippi 5 maria de filippi 7 maria de filippi 3 maria de filippi 6

alberto angela 4 alberto angela 1 maria de filippi 1