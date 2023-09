ULTIME DALLA SOAP DI CASA TOTTI – ILARY BLASI È A MONACO DI BAVIERA DOVE TRACANNA BIRRA, INSIEME AL COMPAGNO BASTIAN MULLER, E STRIZZA LE TETTE NEGLI ABITI TIPICI DEL LUOGO. E TOTTI? LA FIGLIA, CHANEL, È IN YACHT A MONTECARLO, INSIEME AL FIDANZATO CRISTIAN BABALUS. APPARENTEMENTE, SONO SOLI, MA A GUARDARE LE STORIE INSTAGRAM DI NOEMI BOCCHI…

ilary blasi all oktoberfest

ILARY BLASI ALL'OKTOBERFEST CON BASTIAN MULLER: L'ABITO DELLA TRADIZIONE BAVARESE E LE PINTE DI BIRRA, MA NON SONO SOLI...

Estratto da www.leggo.it

Ilary Blasi e Bastian Muller sono all'Oktoberfest. Si tratta del noto festival popolare che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, dal penultimo weekend di settembre al primo fine settimana di ottobre. […]

Bastian Muller […] è originario proprio della Germania: il 36enne è nato a Bielefeld e vive a Francoforte. […] Quando si visita l'Oktoberfest di Monaco di Baviera è d'obbligo indossare gli abiti della tradizione bavarese: il Dirndl per le donne e i Lederhosen (pantaloni di pelle) per gli uomini. Ilary Blasi lo sa bene e per l'occasione ha indossato proprio il consueto vestiario e due trecce lunghissime.

[…] A farle compagnia, la sorella Silvia Blasi e il marito Ivan […]-

CHANEL TOTTI, SULLO YACHT ANCHE NOEMI BOCCHI: «COME LA PRENDERÀ MAMMA ILARY?»

CHANEL TOTTI IN YACHT A MONTECARLO

Chanel Totti, sullo yacht a Montecarlo, sarebbe in dolce compagnia. Con lei, però, non c'è solo il fidanzato Cristian Babalus, ma si presume ci siano anche Noemi e Totti. A dimostrarlo sarebbero delle Instagram stories caricate durante la serata di ieri e nella prima giornata di oggi. La giovane figlia di Francesco Totti e la sua compagna hanno condiviso lo stesso scenario: lo yacht di notte in navigazione e le luci della costa di Montecarlo.

[…] A destare qualche perplessità sul suo viaggio a Montecarlo sono stati proprio i fan della giovane 16enne. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, pare che sia partita su uno yacht di lusso, che soggiorni in un albergo da oltre mille euro a notte e che stia solo con il suo fidanzato Cristian Babalus. Però, i più attenti avranno notato che anche Noemi Bocchi ieri sera pare fosse sullo stesso yacht […]

ilary blasy tracanna birra all oktoberfest LA STORIA INSTAGRAM DI CHANEL TOTTI CON LO STESSO SFONDO DI QUELLA DI NOEMI BOCCHI LA STORIA INSTAGRAM DI NOEMI BOCCHI CON LO STESSO SFONDO DI QUELLA DI CHANEL TOTTI totti e noemi a hollywood francesco totti e noemi bocchi al concerto di vasco rossi ilary blasi con bastian muller all oktoberfest ilary blasy tracanna birra all oktoberfest ilary blasy all oktoberfest ilary blasi con bastian muller all oktoberfest ilary blasi con bastian muller all oktoberfest. ilary blasi con la sorella silvia all oktoberfest