ULTIMO CHIAMA IL SUO NUOVO ALBUM “ALTROVE” E MORGAN LO ACCUSA: “È APPROPRIAZIONE INDEBITA” (IL RIFERIMENTO E' ALLA CANZONE DI MARCO CASTOLDI, “ALTROVE”, DEL 2003) – "SE IL TITOLO DI ULTIMO È UN OMAGGIO AL MIO BRANO, LA COSA ANDREBBE COMUNICATA, SE INVECE NON LO È, GLIELO STO FACENDO SAPERE" - "IMMAGINIAMO CHE IO FACCIA UN DISCO CHE SI CHIAMA 'IL CIELO IN UNA STANZA' O 'ALBACHIARA', LUI COSA PENSEREBBE?". POI IL CANTANTE CONSIGLIA A ULTIMO DI…

Da corrieredellosport.it

morgan ultimo

Morgan furioso per il titolo che Ultimo, nome d’arte del cantante Niccolò Moriconi, ha scelto per il suo sesto album di inediti, in uscita il 17 maggio. Si chiamerà Altrove, conterrà otto brani pensati come un racconto per accompagnare "per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé".

Per Marco Castoldi una provocazione, tanto che gli ha scritto un lungo messaggio per chiedergli di cambiare il nome scelto.

"Se il tuo titolo è un omaggio alla mia canzone credo che la cosa andrebbe comunicata, se invece non lo è e magari può anche darsi tu non la conosca, te lo sto facendo sapere", ha scritto Morgan riferendosi a quello che è il suo successo più grande, ovvero la canzone Altrove del 2003. "Il punto non è una questione di diritti ma di idee - ha aggiunto - e okay che la mia è una canzone e il tuo è il titolo di un album, ma immaginiamo che io faccia un album che si chiama Il cielo in una stanza o Albachiara, tu cosa penseresti?". Soluzione? Per Morgan: "Se sono un vero artista la cosa mi imbarazza e cambio il titolo del mio album".

morgan bugo

Morgan ha concluso il suo lungo messaggio con un invito a Ultimo, che vanta 66 dischi di Platino, 21 dischi d’oro, più di 2 milioni di dischi venduti e più di 1 miliardo di stream collezionati su Spotify: "Cercherei di avere più fiducia nelle tue risorse, e se credi un po’ in te vedrai che non avrai più bisogno di fare appropriazioni indebite. Con stima, ti saluto e ti auguro il meglio".

morgan morgan ultimo ULTIMO SALA STAMPA SANREMO concerto di ultimo allo stadio olimpico concerto di ultimo allo stadio olimpico morgan ultimo