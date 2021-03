UOMINI DI POCA FEDEZ - IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI OGGI DURANTE LE PROVE A SANREMO HA AVUTO SERI PROBLEMI NELL’ESEGUIRE LA SUA CANZONE, PERCHÉ NON RIUSCIVA AD ANDARE A TEMPO CON L’ORCHESTRA - ALLA FINE PER EVITARE IL FLOP LA QUESTIONE SI È RISOLTA METTENDO NELL’AURICOLARE LA BASE REGISTRATA. SI DICE CHE SIA COSÌ CERTO DELLA VITTORIA DA AVER GIÀ AFFITTATO UNA VILLA PER FESTEGGIARE…

1 – DAGONOTA

FRANCESCA MICHIELIN FEDEZ

Fedez oggi durante le prove ha avuto seri problemi nell'eseguire la sua canzone perché non riusciva ad andare a tempo con l'orchestra. Ha impiegato 1h e mezza per fare le prove (a differenza degli altri partecipanti che ci hanno messo 20 minuti). Alla fine la questione si è risolta mettendo nell'auricolare di Fedez la base registrata e non quella dell'orchestra, sennò sarebbe stato un flop.

PS. si dice che sia così certo della vittoria da aver già affittato una villa per festeggiare.

FEDEZ E L'AUTOTUNE PER EVITARE STONATURE?

fedez michielin

Estratto dall’articolo di Giuseppe Candela e il misterioso Candelotto per Dagospia

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/amadeus-fiorello-nell-39-hotel-tre-stelle-achille-lauro-affitta-tre-262669.htm

Come mai tutti scommettono sulla performance canora di Fedez? "Non stonerà", assicurano in molti. Merito del tanto studio di queste settimane o come accenna qualche maligno ricorrerà all'autotune per "armonizzare" la voce? Città vuota ma quante malelingue!

