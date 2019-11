URBANO POCO URBANO DAVANTI A TAYLOR MEGA SENZA MUTANDE! CAIRO HA UNO SGUARDO MALANDRINO MENTRE L'INFLUENCER CIUCCIA LA PANNA MONTATA E LA SPALMA SUL NASINO DI ANDREA BIAVARDI, DIRETTORE DI ''FOR MEN'', ALLA FESTA PER IL BOLLENTE CALENDARIO 2020 - COME MAI HANNO SCELTO L'EROTICA TAYLOR? ''PERCHÉ È ATTENTA ALLE TEMATICHE SOCIALI COME LO SONO LE NUOVE GENERAZIONI'' (FACCE RIDE!) - ALL'EVENTO CAIRO EDITORE NON SIAMO RIUSCITI A SCORGERE LE GIORNALISTE DE ''LA 27^ ORA'', SEZIONE FEMMINISTA DEL ''CORRIERE''

taylor mega copertina calendario for men

1. «FOR MEN», IN EDICOLA IL NUOVO CALENDARIO

Alessandro Fulloni per il “Corriere della sera”

È Taylor Mega la protagonista del maxi calendario 2020 di For Men magazine , il mensile maschile leader in Italia, di Cairo Editore.

La showgirl nata a Udine è stata scelta perché «rappresenta i nuovi stili di vita e di linguaggio e soprattutto perché è una influencer di primissimo piano e manager di se stessa - spiega Andrea Biavardi, direttore del mensile -. La sua pagina Instagram vanta oltre due milioni di follower. Ho apprezzato il fatto che Taylor ha deciso di dare il cachet in beneficenza» all' associazione Wall of dolls che si occupa di violenza di genere. Il calendario (presentato ieri al Just Cavalli di Milano e che è allegato a For Men magazine in edicola) ha due sponsor importanti.

andrea biavardi taylor mega urbano cairo dario plozzer

Uno è Figaro, marchio che prende il nome del più famoso barbiere per la sua linea di prodotti per il benessere quotidiano dell' uomo. L' altro è Keyjey Dnm, brand leader nel settore «jeans and streetwear». Il calendario, però, è un «gioco», ha sottolineato l' editore Urbano Cairo, «perché il successo della rivista è dato dai contenuti editoriali di ogni mese e, non a caso, siamo sempre in crescita».

2. TAYLOR MEGA CALENDARIO SU FOR MEN MAGAZINE: 100MILA COPIE E.... TUTTE LE NEWS

http://www.affaritaliani.it/

taylor mega scende dalla macchina

“È proprio il caso di dire che quest'anno For Men Magazine, il primo mensile maschile d'Italia, ha realizzato un Mega Maxi Calendario - afferma il direttore Andrea Biavardi - La protagonista dei 12 mesi più bollenti dell'editoria italiana è infatti Taylor Mega, una delle più belle e prorompenti protagoniste dello star system”.

TAYLOR MEGA CALENDARIO: ECCO PERCHE' E' STATA SCELTA DA FOR MEN MAGAZINE

taylor mega urbano cairo

Taylor Mega è stata scelta non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche perché rappresenta la modernità, i nuovi stili di vita e di linguaggio. “È un’influencer di primissimo piano e manager di se stessa – continua Andrea Biavardi, direttore del mensile maschile leader in Italia edito da Cairo Editore - La sua pagina Instagram vanta oltre 2milioni di follower. La sua notorietà è cresciuta al punto tale che ha partecipato al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi”.

taylor mega urbano cairo

Due main sponsor per il MAXI CALENDARIO 2020 DI “FOR MEN MAGAZINE” (in edicola al prezzo totale di 6,40 Euro), entrambi per la quarta volta: Figaro, il marchio che prende il nome del più famoso barbiere per la sua linea di prodotti per la cura e il benessere quotidiano dell'uomo, e Keyjey Dnm, brand sempre alla ricerca di dettagli, tendenze e originalità, con uno stile in cui la tradizione sartoriale e la modernità del capo “jeans and streetwear” sono in simbiosi.

taylor mega senza mutande

La tiratura complessiva sarà di 100.000 copie. A supporto dell’iniziativa è attiva una campagna TV sulle reti Mediaset e La7 e una campagna stampa sui quotidiani sportivi.

Attenta alle tematiche sociali come lo sono le nuove generazioni, Taylor ha deciso di scattare per il MAXI CALENDARIO 2020 DI “FOR MEN MAGAZINE” rinunciando al suo compenso e devolvendolo all'associazione Wall of Dolls, che si occupa da anni di proteggere le donne dalla violenza di genere. “Taylor ha deciso di usare il suo corpo per una causa nobile – conclude il direttore - Io sono veramente fiero di aver contribuito a far sì che questa iniziativa diventasse realtà”.

taylor mega calendario for men

I 13 scatti (copertina e 12 mesi) del MAXI CALENDARIO 2020 DI “FOR MEN MAGAZINE” sono stati realizzati dal grande fotografo Dario Plozzer che ha voluto ricreare atmosfere dal sapore anni ‘80, un recupero vintage del miglior passato per guardare al futuro che avanza.

Il MAXI CALENDARIO di FOR MEN MAGAZINE fa sognare i lettori dal 2003, anno di nascita del periodico e continua a valorizzare la bellezza e la passionalità delle donne dello show business. Anno dopo anno, sulle pagine del calendario, si sono succedute tante incantevoli donne: Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Raffaella Fico, Claudia Galanti, Magda Gomez, Francesca Lodo, Veridiana Mallmann, Carolina Marconi, Dayane Mello, Nina Moric, Antonella Mosetti, Cecilia Rodriguez, Mariana Rodriguez, Sara Varone, Raffaella Modugno, Ria Antoniou, Manuela Ferrera e Fabiana Britto

