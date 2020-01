Oggi ho ritirato la querela contro mio fratello Silvio per diffamazione. Mi interessava che un giudice, con tutti i documenti alla mano, lo rinviasse a giudizio. E questo è accaduto. Non mi interessa la sua condanna. Chiudo così questa parentesi triste e insensata.

Ok, però a) se si denuncia per una questione di principio, va ricordato che le questioni di principio impegnano la macchina giudiziaria e costano soldi ai contribuenti b) se la questione era il principio serviva il processo, il rinvio a giudizio non è una prova di colpevolezza.

Certo, e sono felice per entrambi che non ci sia un processo, ma come ho spiegato se la questione era il principio l’hanno pagata i poveri contribuenti e non si è neppure risolta, perché rinvio a giudizio non significa colpevolezza. Tutto qui.