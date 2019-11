VACANZE DI HALLOWEEN - TOUR DELLE CASE PIU' INFESTATE DEL MONDO, TRA EX OSPEDALI DOVE SI CONDUCEVANO ESPERIMENTI SUI VIVI AD HOTEL ABITATI DAI FANTASMI DELLA GUERRA CIVILE AMERICANA, APPARTAMENTI DEI PIU' SANGUINOSI SERIEL KILLER AI CORRIDOI DEL CHELSEA HOTEL, RIFUGIO DI ARTISTI PAZZI

Annabel Fenwick Elliott per “Mail On Line”

Pronti per Halloween? Potreste passare la notte in una delle case più infestate del mondo, per l’occasione. A partire da Chillingham Castle, Northumberland, Inghilterra, un castello del 12° secolo con un passato tremendo, stanze della tortura e la famosa ‘Pink Room’, abitata dal fantasma.

Oppure la casa di Lizzie Borden nel Massachusetts, ora bed and breakfast, dove nel 1892 la ragazza squartò con l’ascia il padre e la matrigna e pare si aggiri ancora per i corridoi. Il ‘Crescent Hotel & Spa’ a Eureka Springs, in Arkansas, datato 1886, ora è un resort con tutte le comodità ma nel 1937 era un ospedale per malati di cancro gestito da un finto medico di nome Normal Baker, che faceva esperimenti su persone vive e morte.

Il ‘Mermaid Inn’, in East Sussex, Inghilterra, affitta stanze per 100 euro a notte. Risale al 1901 e si sentono rumori di sedie e vestiti che invece di asciugarsi, si bagnano davanti al fuoco.

The Marshall House in Savannah, Georgia, Stati Uniti, è un ex ospedale che ospita ancora gli spiriti della guerra civile. Secondo i proprietari si tratta di spiriti benevoli, compresi quelli di bambini che corrono su e giù per le scale e battono alle porte.

Hawthorne Hotel in Salem, città americana nota per aver impiccato 20 donne a seguito del processo per stregoneria, ospita ancora il fantasma di un bimbo che piange e una presenza invisibile che dà colpetti agli ospiti. Il “Deetjen’s Big Sur Inn”, California, accanto al faro, offre tour notturni al chiaro di luna e l’incontro con il fantasma del vecchio proprietario, che ama sbattere le porte.

Hotel Cecil, Los Angeles, un tempo era casa del serial killer Richard Ramirez. Nel 2013

qui venne ritrovato il corpo decomposto di una turista, morta in circostanze misteriose. Il Chelsea Hotel di New York fu casa di moltissimi artisti, il poeta Dylan Thomas visse e morì qui, e pare che per i corridoi si aggiri un fantasma da quando Sid Vicious nel 1978 uccise la sua Nancy a coltellate.

Le stanze numero 8 e 10 della Battery Carriage House, Charleston, South Carolina, sono abitate da vari fantasmi, incluso un mezzo busto senza testa, mentre il Toftaholm Herrgård, a Lagan, in Svezia, si fregia dello spirito di un contadino che si impiccò il giorno in cui la sua amata sposò un altro.

Strane forme si notano alla Akasaka Weekly Mansion, Tokyo, le luci vanno e vengono e ogni tanto appare una donzella in catene. La signora in bianco abita al Dragsholm Slot di Sealand, in Danimarca, figlia di un nobile, il cui corpo fu ritrovato nel 1930 durante i lavori di ristrutturazione. Fenomeni di poltergeist tipo mobili che si muovono e lenzuola che strangolano sono stati riportati negli anni nella stanza 703 dell’hotel Heathman, Portland, Oregon.

