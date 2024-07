VACANZE ROMANE PER MASSIMO GILETTI E SOFIA GOGGIA - IL GIORNALISTA E LA CAMPIONESSA DI SCI DI NUOVO BECCATI INSIEME DA “CHI” NELLA CAPITALE. UN ANNO FA ERANO NELLA PISCINA DI UN HOTEL, QUESTA VOLTA SONO IN SCOOTER SUL LUNGOTEVERE. SULLA PRESUNTA LOVE STORY DA LORO DUE NON È USCITA UNA PAROLA. L’ANNO SCORSO GILETTI DURANTE UN’INTERVISTA CON FRANCESCA FAGNANI A "BELVE" AVEVA SCHERZATO SUL PROPRIO AMORE PER LA NEVE, PER LA MONTAGNA E PER I VINCENTI…

Maria Giulia Comolli per Chi

Roma. Massimo Giletti, 62 anni, e Sofia Goggia, 31, in sella allo scooter lungo il Tevere. Il giornalista e la campionessa di discesa libera risultano “vicini” da più di un anno. Queste foto li mostrano di nuovo insieme dopo quelle in piscina nel 2023 (nella pagina accanto). Come in “Vacanze romane”

Massimo Giletti e Sofia Goggia sfrecciano in sella allo scooter di lui in una calda sera di fine giugno. I due - e non diciamo “la coppia” perché non ci sono conferme al riguardo nonostante sia la seconda volta che “Chi” li sorprende insieme - passano in zona Parioli - che è il quartiere in cui abita il giornalista - e percorrono un tratto del Lungotevere prima di essere persi di vista. In jeans, maglietta e casco, lui con gli occhiali da vista, lei con i capelli legati, sembrano due romani qualsiasi, ci vuole un occhio attento per riconoscere il conduttore e la campionessa di sci. Ma agli occhi di “Chi” non passano inosservati.

È trascorso un anno da quando, alla fine di giugno 2023, li avevamo fotografati insieme in piscina, sempre nella Capitale. La Goggia alloggiava all’Hotel Parco dei Principi e lì, una mattina, l’ha raggiunta Giletti. Relax sui lettini, sole, chiacchiere, un bagno… Per la verità, nessun gesto “compromettente”, nessuna particolare effusione aveva contrassegnato quello che poteva benissimo essere un semplice appuntamento tra due amici.

Questa volta, a ben guardare, la situazione non è molto diversa: un giro in scooter lungo il Tevere, partiti da chissà dove (beh, dai Parioli, anche se non sappiamo da quale via, casa o hotel di preciso) e diretti chissà dove. Il fatto è che si parla ormai da un bel po’ di tempo di un legame speciale tra la sciatrice e il conduttore tv, che è tornato in Rai dopo sette anni di assenza e che, dopo l’inchiesta su Ustica su Raitre la scorsa settimana, si prepara a gestire un format in prima serata da fine settembre.

Da loro due non è uscita una parola. Sono tutte supposizioni, indiscrezioni, voci che girano. Però tutti avevano notato e soppesato la frase di Giletti durante un’intervista con la conduttrice di Belve Francesca Fagnani, l’anno scorso, quando aveva scherzato sul proprio amore per la neve, per la montagna e per i vincenti. E di neve e di vittorie chi è specialista, se non la discesista bergamasca, vincitrice di quattro Coppe del mondo di categoria?

A distanza di un anno li rivediamo insieme, senza che siano arrivate news nel frattempo, ma ancora in atteggiamenti che, se non altro, parlano di confidenza e di naturalezza nello stare vicini.

Questa volta Sofia è volata a Parigi, all’evento Armani Privé per la presentazione della collezione autunno/inverno 2024/2025… Stagione per la quale ha importanti obiettivi sportivi, prima che modaioli: infatti, prima di gironzolare per Roma con Giletti, era sulle nevi del Passo dello Stelvio per i primi allenamenti dopo la frattura di tibia e malleolo tibiale. Animus pugnandi, spirito combattivo, ha scritto su Instagram a corredo del video della sciata. Piste da sci, strade di Roma, passerelle di Parigi. Ferma, Sofia, mai. Giletti anche. Si guarda avanti, si punta in alto. Li aspettiamo nella prossima stagione. E nelle prossime foto.

