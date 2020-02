VADO, VINCO E PORNO – A LAS VEGAS LA SCORSA SETTIMANA SI SONO RIUNITE PIÙ DI 1000 STAR DELL'INDUSTRIA A LUCI ROSSE PER GLI AVN AWARDS, GLI OSCAR DEL PORNO! – ANGELA WHITE PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO È MIGLIOR PERFORMER DONNA E GIANNA DIOR “BEST NEW STARLET” – QUALCHE GIORNO PRIMA AGLI XBIS (TIPO I GOLDEN GLOBE) ERA STATO PREMIATO ROCCO SIFFREDI COME "MIGLIOR REGISTA STRANIERO" –VIDEO + FOTOGALLERY VIETATISSIMA AI MINORI

Giulia Turco per www.fanpage.it

angela white 30

angela white 8

Oltre 1000 star dell'industria cinematografica a luci rosse si sono riuscite all'Hard Rock Hotel & Casino di Las Vegas per la 37esima edizione dei AVN Awards & Expo, ribattezzati come Oscar del porno. Si tratta del maggior riconoscimento nell'ambito della cinematografia hard, assegnato ogni anno dal 1984, che prevede la consegna, come nel cinema tradizionale, di un'ambita statuetta per i vincitori. Un evento durato cinque giorni, dal 20 al 25 gennaio, che ha permesso ai fan di incontrare le attrici e gli attori più seguiti del porno e che ha attratto nella città della perdizione migliaia di turisti e visitatori.

emily bloom

joanna angel e small hands avn awards

Tra le star vincitrici, Angela White (Female Performer of the Year), Small Hands (Male Performer of the Year), Gianna Dior (Best New Starlet), Emily Bloom (Favorite Cam Girl) e Kayden Kross (Director of the Year). Agli Xbis Awards invece, la cerimonia di Los Angeles che ha preceduto di pochi giorni gli Oscar del Porno, Rocco Siffredi è stato premiato quest'anno come ‘Miglior regista straniero'.

Chi è Angela White

stormy daniels gianna dior 34

Nata a Sydney nel 1985, l'attrice australiana ha conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo di ‘Miglior attrice protagonista' ai AVN Award. Nel 2010 si è laureata all’Università di Melbourne in studi di genere, presentando una tesi sulle esperienze delle donne nell’industria pornografica australiana e nel 2003, poco dopo aver raggiunto la maggiore età, ha iniziato la sua carriera di attrice in film per adulti per la casa The Score Group.

madison ivy

gia vendetti avn awards

Nel 2018 ha vinto l’AVN Award for Best Tease Performance, oltre all’AVN Award for Female Performer of the Year nel 2018 e nel 2019. Angela è anche molto richiesta anche come donna copertina: è stata scelta come volto copertina per i 45 anni di Hustler Magazine, famoso e popolare magazine hot. Seguitissima sui social, Angela White è considerata da molti come la Kim Kardashian del cinema adult internazionale.

