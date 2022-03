VAI ELODIE, MOSTRACI LA CHIAPPA (COSI' EVITIAMO D'ASCOLTARE LA TUA MODESTISSIMA CANZONE) - PIPPAROLI E SGRILLETTONE SU DI GIRI DA QUANDO È USCITO IL NUOVO PEZZO DI ELODIE, "BAGNO A MEZZANOTTE": NEL VIDEO SI VEDE LEI IN VERSIONE PANTERONA SMANDRAPPONA, IN BIANCO E NERO - OLTRE A FARE DEL BENE AI VOSTRI OCCHI LO POTETE FARE PURE ALLE VITTIME DELLA GUERRA: IL RICAVATO DELLA VENDITA DEL NUOVO SINGOLO SUPPORTERÀ I PROGETTI DI SAVE THE CHILDREN IN UCRAINA - TWEET: "OGGI MI SONO SVEGLIATA CARINA POI HO VISTO ELODIE" - VIDEO

Oggi mi sono svegliata carina poi ho visto Elodie — Aurora Leone (@aurora__leone) March 9, 2022

È uscito "Bagno a mezzanotte", il nuovo singolo di Elodie. Un brano orecchiabile e ballabile scritto per la cantante romana da Elisa e prodotto da Marz e Zef.

"È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all'alba - dice lei -. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri".

Il brano è accompagnato da un video diretto dai Morelli Brothers in cui Elodie si presenta in varie vesti ma sempre una forte carica sensuale.

La canzone racconta l’importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza doversi necessariamente confrontare con l'approvazione altrui. Il ricavato della vendita del nuovo singolo supporterà i progetti di Save the Children, organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i più piccoli garantendo loro un futuro, in Ucraina e nei paesi confinanti.

I proventi permetteranno di distribuire ai bambini e bambine in fuga dalla guerra cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e fornire supporto psicologico ed economico.

Questo nuovo singolo è la seconda tappa del nuovo progetto artistico di Elodie e segue "Vertigine", brano diventato disco d'oro e che ha raggiunto quasi 30 milioni di stream totali.

Ma in quest'ultimo anno ci sono state anche le collaborazioni con Rkomi, ne "La coda del diavolo" (disco di platino e numero uno nella classifica dei singoli più venduti), e quella tutta al femminile con Elisa, Giorgia e Roshelle per "Luglio", brano contenuto nel nuovo album di Elisa "Ritorno al futuro / Back to the Future".

Qualche giorno fa è anche uscito il nuovo numero della rivista francese "Les Femmes Publiques", che vede Elodie in copertina ritratta da Ellen Von Unwerth, una delle fotografe più famose nel campo della moda e del glamour ma da sempre molto amata anche dai big della musica: ha realizzato servizi e copertine di album per Duran Duran, Janet Jackson, Britney Spears, Christina Aguilera, Dido e molti altri. Un servizio realizzato all'Hotel De Berri, sugli Champs-Elisées a Parigi.

