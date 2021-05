Da https://www.today.it

ARISA

Dopo i messaggi lanciati in passato a proposito dei ritocchini al viso (di cui ha spiegato di essersi pentita), oggi la cantante torna a lanciare un invito al body positive attraverso il suo profilo Instagram. Una foto in topless e la didascalia: "Ma sai che c'è? Ci sono cose che non potrai fare più... Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio". Oltre 50mila like in un'ora per lo scatto.

Già nelle scorse settimana Arisa ha confessato il rapporto con il suo corpo via social. "Quando ero piccola il mio seno era un grande problema - ha raccontato la giudice di Amici - Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. E meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa". In calce, anche in quel caso, una fotografia in cui dava sfoggio del suo décolleté, invitando tutte le donne ad apprezzarsi nella bellezza della propria normalità.

