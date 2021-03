VAIME DOVE TI PORTA IL CUORE - MAURIZIO COSTANZO RICORDA LA SUA AMICIZIA CON ENRICO VAIME - DALLE RISATE DIETRO LE QUINTE AL SISTINA ALLE INTERVISTE DI "S'È FATTA NOTTE": "E ADESSO POSSIAMO DIRE CHE SI È FATTA NOTTE DAVVERO. ORA SONO UN PO' PIÙ SOLO. ENRICO ERA UN FUORICLASSE. AVEVA UNA IRONIA ELEGANTE. NON VEDO ALL'ORIZZONTE UN ALTRO COME LUI” - VIDEO

Ieri sera, per un minuto, Maurizio Costanzo ha di nuovo fatto notte con il suo amico Enrico Vaime. Per sessanta secondi sono tornati a ridere insieme con Fiorello in un irresistibile spezzone della prima puntata del talk show intitolato appunto S' è fatta notte andato in onda il 26 maggio 2012 inaugurando così un ciclo molto fortunato che dura ancora oggi. «E adesso possiamo dire che si è fatta notte davvero» commenta amaro Costanzo che dedicherà all' amico di mille avventure e mille battute anche il Maurizio Costanzo Show che andrà in onda domani.

Anche ieri, nonostante fosse molto amareggiato, ha continuato come tutti i giorni a lavorare ai suoi programmi. Ma lo ha ripetuto a tutti: «Ora sono un po' più solo». Dell' amico ama ricordare le capacità professionali e l' energia che sapeva trasmettergli, ma non riesce a scegliere un aforisma - Vaime ne coniava in continuazione - con cui ricordarlo: «Non è facile riassumere Enrico in poche parole».

Alla fine, per lei che è uomo allergico alla retorica e amante della sintesi, che cosa è stato per lei Enrico Vaime?

«Un grandissimo amico, innanzitutto, e un altrettanto grandissimo compagno di lavoro».

Qual era la sua qualità più spiccata?

«L' intelligenza, ma principalmente un' elegante ironia».

Ci fa un esempio di questa ironia?

«Beh, posso dirle che lui era la persona più capace di un' ironia elegante che conoscessi, e poi non ho mai riso tanto come quando facemmo al Sistina Parlami di me insieme con Christian De Sica: dietro le quinte a sentire Enrico si rideva più che durante lo spettacolo, che pure era molto bello».

Con lei costruì S' è fatta notte. Che ricordo ha di quell' esperienza?

«Lo iniziammo insieme nel 2012 e si è rivelato un programma che poi, con alterne vicende, e questo dice molto, continua ancora oggi su Raiuno».

Che cosa avevate in comune, o più in generale, che cosa aveva di speciale la vostra generazione?

«Credo proprio l' ironia, il guardare il mondo sempre attraverso un occhio divertito.

Evidentemente fin quando è possibile».

Lei ha detto che facevate parte di un bel gruppo, con Marchesi e Terzoli. Le viene in mente qualche aneddoto che renda l' idea del clima che c' era fra voi, e di quanto foste legati?

«No, ma il clima era quello di persone a cui piaceva avere idee insieme, discuterne e parlarne. A mia memoria, fra noi quattro non c' è stato mai uno screzio, un bisticcio, una ripicca».

Ieri, appena ha appreso la notizia, ha anche detto che le pare di essere in trincea, lo dice perché ha perso altri amici di recente?

«Per fortuna di recente no, non ho perso altri amici oltre a lui, ma quelli che sono venuti a mancare e che hanno rappresentato anni belli della mia attività professionale, mi pesano più di altri».

È vero che dedicherà una delle prossime puntate del Maurizio Costanzo Show a lui?

«Certo, così come ho voluto rievocare stasera (ieri per chi legge, ndr) la sua figura riproponendo un minuto della prima puntata di S' è fatta notte, il programma che abbiamo lanciato insieme e dove c' era anche Fiorello».

Vede qualcun altro oggi che abbia le qualità per diventare il nuovo Vaime?

«Non voglio essere ingeneroso, ma mi viene da dire nessuno».