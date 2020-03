A VALENTIN MANCAVA SOLO L'OMOFOBIA PER ESSERE UNO STRONZO COMPLETO - NUOVO VIDEO INEDITO SU DAGOSPIA: IL BALLERINO RIFIUTA UNA COREOGRAFIA PERCHÉ ''NON SONO OMOSESSUALE'' E BULLIZZA JAVIER: ''QUANDO BALLI SEMBRI GAY. ANCHE QUANDO PARLI SEMBRI GAY'', E POI MINACCIA UNA RISSA SOLO PERCHÉ IL COLLEGA NON RACCOGLIE LA PROVOCAZIONE - COME SE NON BASTASSE, SU INSTAGRAM METTE LE FOTO CON I CUORI MENTRE BACIA LA BALLERINA FRANCESCA TOCCA, PER RINFOCOLARE I RUMOR SULLA LORO TRESCA (LEI È SPOSATA CON RAIMONDO TODARO E HANNO UNA FIGLIA). DELICATISSIMO

Valentin oltre che maleducato è pure omofobo e bullo - VIDEO INEDITO

valentin lite con javier 7

1. A VALENTIN MANCAVA SOLO L'OMOFOBIA

DAGONEWS

"Dobbiamo fare così?... Ma io non sono omosessuale".

Con queste parole il "virile" Valentin commenta la coreografia di un balletto che è tenuto ad eseguire nella scuola di Amici.

E' quanto emerge da questo video pubblicato in esclusiva da Dagospia.

valentin lite con javier 6

Nel video il ballerino si rifiuta addirittura di provare assieme agli altri colleghi e abbandona senza chiedere alcun permesso la sala prove.

Il testosteronico Valentin si permette anche di prendere in giro il collega Javier sentenziando:

"Quando ballavi e facevi quei movimenti sembravi gay" e continua la escalation omofoba sempre rivolta a Javier : "Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay". "Al di là di questa danza sei un po' gay".

valentin lite con javier 5

Valentin, visto che il collega non raccoglie la provocazione, si scalda e diventa aggressivo, minacciando una rissa ''Non mi importa che ci sono le telecamere''. La colpa di Javier? Non abbassarsi al suo livello, tanto che si alza e cambia tavolo pur di non sentire più le assurde provocazioni. Gli altri ragazzi cercano di ricreare un clima di serenità, ma Valentin non li ascolta.

2. L'ASSENZA DI PUBBLICO ESASPERA GLI ANIMI, MARIA DE FILIPPI INSORGE CONTRO L'INSOLENZA DEI BALLERINI

Luca Dondoni per “la Stampa”

valentin lite con javier 4

Un proverbio buddista recita: «Se tendi la corda oltre misura si spezzerà e se la lasci troppo lenta non suonerà». Sabato scorso la corda della pazienza di Maria De Filippi si è spezzata e per Valentin Dumitru, uno dei ballerini arrivati al serale della 19ª edizione di Amici, si è aperta la porta dello spogliatoio. Il ragazzo è stato messo alla porta dalla De Filippi dopo una serie di provocazioni in diretta e da qualche giorno, un video pubblicato in esclusiva sul sito Dagospia, ha dimostrato l' atteggiamento del ballerino. Dumitru, oltre alla critica nei confronti della struttura che lo ospitava, si è rivolto con toni irrispettosi nei confronti della sua maestra, la coreografa Natalia Titova.

Il battibecco durante la diretta tra Maria e il ballerino non poteva passare inosservato.

valentin lite con javier 3

«Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato - aveva detto attaccando la giuria e suscitando la reazione della conduttrice -. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado». Arrabbiato perché un altro ballerino, Javier, era stato eliminato dalla giuria composta da Vanessa Incontrada, Cristian De Sica e Gabry Ponte, Valentin si diceva incredulo per ciò che era successo: «Era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai e io non ci sto».

valentin su instagram cuori con francesca tocca

A quel punto, e soprattutto visto che poco prima si era consumata un' altra polemica con la maestra Alessandra Celentano convinta che la giuria non stesse facendo bene il suo mestiere, Maria sbottava: «Ora basta. Valentin se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti.

valentin lite con javier 2

Mi riferisco a Natalia Titova che spesso correggi. Pensi di essere più bravo della Titova?

Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti e vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua».

La De Filippi si riferiva a un litigio fra Valentin e la sua maestra ripreso nel video pubblicato da Dagospia dove Valentin non usava mezzi termini: «Natalia qui non ci sono ballerini, non abbiamo una sala grande per provare. Se non abbiamo una coreografia forte e potente non funziona. E poi è questa la canzone? Non è giusta. Se tu Natalia sei così brava trova due passi belli e li facciamo. Sei capace no? Tu non sei capace nemmeno a trovarti due passi».

valentin lite con javier 1

L' ex allievo ha affidato a un post su Instagram la sua reazione al riguardo: «Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente», pubblicando poi due stories dove balla con la professionista della scuola Francesca Tocca (compagna del ballerino Raimondo Todaro famoso per essere uno dei coach di Ballando con Le Stelle). Post che in questi giorni hanno infiammato le cronache dei settimanali rosa suggerendo una liason fra Valentin e Francesca. Una «simpatia» che starebbe mettendo in crisi il matrimonio di quest' ultima.

Valentin infatti tempo fa aveva postato le immagini di lui e della Tocca alla fine di alcune esibizioni. Immagini che secondo il settimanale avrebbero fatto infuriare Todaro. I due artisti sono legati da oltre dieci anni e hanno una figlia di nome Jasmine. Il concorrente del talent e la Tocca hanno ballato spesso in coppia in questa edizione di Amici, scambiandosi dei baci previsti dalla coreografia, ma la vicinanza fra i due ha alimentato i gossip che, a quanto pare, Dumitru non solo non smentisce ma ora rinfocola grazie ai social.

maria de filippi valentin

valentin francesca tocca amici

valentin si lamenta ad amici