Barbara Costa per Dagospia

Chi è la dea italiana che “risplende in ogni scena”, “guardarla è qualcosa di speciale”, lei è una “professionista esperta”, “cattura l’attenzione di ogni uomo e lo incatena a sé”, e “ti fa esplodere in un carico vulcanico”? Ma sì, è Valentina Nappi, e gli encomi citati sono piccolissima parte a prova di quanto è amata dai pornomani americani! Valentina è la nostra super pornostar da esportazione, l’asso, la numero uno pure tra le superstar americane.

Valentina fa numeri, da capogiro, e sapete dov’è andata a "farsi allargare il b*co del c*lo"? Da un altro italiano superstar del porno esportato, il regista, pardon, il Maestro Claudio Bergamin, mente creativa, che dopo ben 8 anni ritorna a dirigere Valentina nel porno come Bergamin da Maestro sa fare, il gonzo senza trama e senza starci a rimuginare, sesso cocente e spaccone, e peccato che in questo lavoro con Vale, titolo elegantissimo completo "Tettona Italiana Che Adora Farsi Allargare Il B*co Del C*lo" (lo trovi e lo scarichi così) Maestro Claudio non entri in scena come sue abitudine (sì, ha 69 anni e ce la fa ancora!), ma rimanga tutto il tempo dietro la macchina da presa, poiché a far sesso folle con Valentina in anale cow-girl e viceversa, e a gioire dei p*mpini sregolati di Vale, le sue s*ghe con i piedi, le spagnole e i rimming, fino a scolare ogni goccia sulla lingua e nella bocca di lei, sia il francese Vince Karter, neo Best Pornostar Internazionale 2024, e non novello a tali giostre rotolanti con la nostra beniamina.

È dal 2016 che Maestro Claudio e Valentina Nappi non si porno riunivano in terra americana. Se Maestro Claudio la prima volta l’ha nobilitata in un anale a tre, la prima scena in cui l’ha diretta, e ne sono seguite altre quattro, colorite e "goccianti", ditemi: ha fatto bene o no il triestino Claudio Bergamin a lasciare l’Italia per farsi nome di Maestro e costruirsi il suo porno regno negli USA, stufo marcio di una Italia da stagno, dove niente puoi fare senza le "conoscenze", cioè senza venderti, e mettici che Claudio qui da noi mica voleva avviare uno studios porno, no, no, voleva mettere a frutto il suo bravo brevetto di pilota, ma senza compromessi?

Quella con Maestro Claudio non è l’unica porno fatica di Valentina Nappi: la nostra superstar è contesa tra i migliori, e il non plus ultra registico del momento è Seth Gamble, erede di tutto ciò che l’italianissimo Axel Braun, da poco baby pensionato (tornerà) ha creato presso la casa di produzione Wicked. Gamble è firma dei porno più elaborati e estrosi, e ha voluto la Nappi protagonista di "Apocalypsis", secondo episodio del suo "Phantasia".

Oggi i porno più sofisticati e chiassosi si fanno in serial, e Phantasia ne è uno in quattro parti posto in scenari e ere post-apocalittici, dove Vale e lo stesso Gamble trovano gran modo di "intendersela" pur nella desolazione fantascientifica. Non è porno p*lloso come i p*pparoli criticoni possono supporre! Insomma… Coi soldi che è costato…!

Ma se sei un fan della Vale più tradizionale, ovvero del porno per cui è assurta a stella accecante, eccoti accontentato: una Nappi in mezzo a due neri energumeni, nel porno il più ferino, l’interracial il più dai a modino perbenisti aborrito, ma quello per cui i fan di Vale impazziscono, al solo accenno a lei avvinta, invasata, ripiena di mani, sessi, abbuffata di lingue, farcita di sperma, da due omoni che se la "duellano" al posto tuo, che ne possiedono ogni saporita cavità, al posto tuo, che la fanno urlare e stragodere, al posto tuo, e che lei si oralmente spazza sbrodolandoti… appetitoso, eh?

Se è questo porno che cerchi, buttati su "Craving Double Penetration", bramosa scena di DP che Vale ha girato in 3some con Chocolate God – pornoattore novizio, porna da un anno soltanto, e si è scelto un alias azzeccatissimo – e con uno dei colleghi che più le piace, Isiah Maxwell. Per i tipi di DFXtra. E l’avete vista sì o no, quant’è deliziosa – e bravissima! – Valentina che fa la coscienza pornostar nel film non porno "Pensati Sexy", su Amazon? Ha stupito tutti. E il suo esordio nel cinema mainstream ha fatto il giro del mondo. Come popolarità vera comanda.

