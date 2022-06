DANDOLATE PER “OGGI”: NON C’E’ PIU’ RELIGIONE. EMA KOVAC, DA BONOLIS A POLANSKI.

Alberto Dandolo per Oggi

valeria marini

Valeria Marini in questi giorni ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e quale show, il longevo e fortunato programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. La showgirl sarda però non sarebbe stata scelta per far parte del cast della trasmissione. A corteggiarla invece con insistenza Milly Carlucci, desiderosa di avere Valeriona tra i futuri concorrenti di Ballando con le stelle. Le trattative sono già ad un ottimo punto.

Gerry Scotti si sta riposando in vista degli impegni che lo attendendo nella prossima stagione televisiva. Forse non tutti sanno che in questi giorni il conduttore è al settimo cielo ma per una ragione privata. Quale? A Pavia, città in cui vive, gira voce che il suo unico e amatissimo figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta.

iva zanicchi

Ema Kovac è diventata popolare in Italia per essere stata Madre natura in Ciao Darwin di Paolo Bonolis e per aver preso parte ad una edizione di Pechino Express. Forse non tutti sanno che la modella russa è stata scelta dal regista Roman Polanski per il suo prossimo film che si intitolerà The palace. Tra gli attori anche Mickey Rourke e Fanny Ardant.

È stato un concorrente assai discusso di un reality Mediaset. È ad un passo dall'entrare nel cast di un noto show di Rai 1. Chi è? (la soluzione è Alex Belli)

LE NOZZE DI ROSA MIRANDA

Gabriella Sassone e Alberto Dandolo per Dagospia

rosa miranda salvatore pisano 51

L’amore vero non ha età e merita di essere celebrato in grande stile con un matrimonio principesco. La bella e sensuale attrice e cantante partenopea Rosa Miranda, 58 anni, va a nozze oggi a Villa Alma Plena di Caserta, residenza del 1800 appartenuta al marchese Giuseppe Letizia e ora di proprietà della famiglia Buiano che l’ha riportata all’antico splendore.

Rosa ha detto il fatidico “Sì” al finanziere 57enne Salvatore Pisano, napoletano come lei e separato da 20 anni come lei. Ad officiare la cerimonia davanti a 150 invitati il Sindaco di Afragola Antonio Pannone.

Rosa Miranda è conosciutissima e amata non solo a Napoli: è infatti l’ex partner artistica e l’ex nuora del re della sceneggiata napoletana Mario Merola: ha lavorato girando il mondo con lui per 18 anni ed è stata sposata per 17 anni con il figlio maggiore Roberto. Lei di Mario Merola ha sempre detto: “Sono molto legata a lui e alla sua memoria, ho avuto modo di viverlo come uomo, come padre, come amico e come maestro. Mi ha dato moltissimo, con lui ho fatto le migliori trasmissioni televisive e abbiamo portato la sceneggiata napoletana in giro per il mondo: Canada, America, Australia. So che lassù dal cielo mi guarda con affetto”.

rosa miranda salvatore pisano 5

E sicuramente darà la sua benedizione a questo nuovo matrimonio.

Ha detto Rosa: “Vogliamo festeggiare l’amore, perché trovare l’amore alla nostra età è molto difficile, ognuno ha le proprie abitudine ma 4 anni fa quando ci siamo conosciuti abbiamo capito che desideravamo le stesse cose, camminavamo nella stessa direzione. Salvatore l’ho incontrato dopo 6 mesi dalla morte dei miei genitori, un periodo per me doloroso, lacerante. Ma io dico sempre che i miei angeli lo hanno messo sulla mia strada”.

rosa miranda salvatore pisano6

Gli amici e colleghi Biagio Izzo e Vincenzo Salemme hanno inviato dei videomessaggi di auguri visto che sono impegnati in tour. Tra gli ospiti figurano l’attrice Gioia Scola, Marcia Sedoc e la principessa Conny Caracciolo che arriveranno da Roma. E poi molti artisti napoletani: Piermaria Cecchini, Cosimo Alberti, Anna Capasso, Felicia Del Prete, Arduino Speranza, Diana Di Paola (produttrice di “Made in Sud” su Raidue), Fabio Tassan e tanti altri. Il viaggio di nozze sarà in due tappe:

rosa miranda salvatore pisano

prima a Santiago de Compostela per 6 giorni (“Faremo mezzo cammino”, dice Rosa) e poi tutto mare e relax alle Canarie. La Miranda, recentemente premiata con il premio “Oscar Wilde” a Vercelli e con il “premio Internazionale Spoleto festivalArt” alla carriera, sarà impegnata a teatro nel mese di dicembre insieme a Ciro Capano con lo spettacolo “A Guapparia”, dedicato alla sceneggiata napoletana, che debutterà al Trianon di Napoli, diretto da Marisa Laurito…

ema kovac 44 ema kovac 23 ema kovac ema kovac ema kovac alex belli delia alex belli alex belli e soleil sorge ema kovac 22 alex belli delia duran delia duran alex belli ema kovac gerry scotti letterine 19 il traingolo alex belli, delia duran, soleil sorge al gf vip 1 ema kovac 45