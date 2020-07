VASCO SU RAI1 (14,5%) VS FILM DI CANALE5 (13%) - SCIARELLI (8,3%) - PURGATORI (2,6%) - SPAL-MILAN (3,3%) - PRE-VASCO (15%) CONTRO LE PAPERE (14%) - MORENO (5,1%), GENTILI (5,3%), TELESE-PARENZO (5%) - CAPPONI-BARACCHINI (17,2%), FALCHI-CONVERTINI (15,3%) - IN REPLICA 'FORUM' (13,5%) VS 'DON MATTEO' (9,8-10,6%) - VOLPE-VIOLA (1,1%) - DIACO (10,1%) - MASI-DELOGU (14,5%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio 2020, su Rai1 Vasco – La Tempesta Perfetta ha conquistato 2.555.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Aenne Burda – La donna del miracolo economico ha raccolto davanti al video 2.120.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 NCIS 16 ha interessato 721.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Chicago Fire 7 ha intrattenuto 1.320.000 spettatori (6.3%), Chicago Med 4 1.345.000 spettatori (6.6%) e Chicago PD 6 1.077.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha incollato 1.545.000 spettatori con l’8.3% (presentazione a 1.240.000 e il 6%). Su Rete4 The Italian Job totalizza un a.m. di 835.000 spettatori (4.4%). Su La7 Atlantide ha registrato 409.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 La dura verità segna 474.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Operazione vacanze è seguito da 240.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Underworld – Blood Wars piace a 361.000 spettatori (1.8%). Su Iris We Were Soldiers arriva a 459.000 spettatori (2.4%). Su SkySport Spal-Milan è vista da 615.000 spettatori (3.3%).

Access Prime Time

Testa a testa tra Tg2 Post, Stasera Italia e In Onda.

Su Rai1 Presentazione Vasco – La Tempesta Perfetta conquista 3.065.000 spettatori (15%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 2.843.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 1.057.000 spettatori (5.1%). A seguire 90° Gol Flash è visto da 985.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 CSI 8 ha registrato 817.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane interessa 735.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.029.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.089.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.013.000 spettatori (5%). Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti è vista da 492.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 174.000 spettatori con lo 0.9%.

Preserale

Il Commissario Cordier passa inosservato.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.137.000 spettatori pari al 19.1%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.349.000 spettatori con il 23%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo ha intrattenuto 1.343.000 spettatori (12.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.083.000 spettatori con il 15.1%. Su Rai2 Blue Bloods 8 ha convinto 776.000 spettatori (6%), mentre Bull 2 ha raccolto 880.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Dr House – Medical Division 2 è visto da 379.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 1.965.000 spettatori pari al 12.7%, mentre Blob segna 757.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 780.000 spettatori (4.7%). Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 87.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 239.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Body Cam – Agenti in prima linea è seguito da 126.000 spettatori pari allo 0.9%.

Daytime Mattina

Convertini e Falchi in crescita.

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 834.000 spettatori (17.2%). A seguire C’è Tempo Per… piace a 763.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Le Meraviglie del Parco di Yellowstone ha intrattenuto 424.000 spettatori pari all’8.5%; Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo raccoglie 306.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai2 Tg2 Italia ha raccolto 93.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 il primo episodio di Person of Interest 5 ottiene un ascolto di 102.000 spettatori (2.1%) e il secondo episodio di 109.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Agorà Estate convince 328.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 303.000 e il 5.8%). A seguire Mi Manda Raitre Estate segna 223.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 I Cesaroni ha raccolto 96.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 192.000 spettatori (4%). A seguire Coffee Break ha informato 208.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 Ogni Mattina – dalle 9.59 alle 14.12 – è seguito da 100.000 spettatori pari all’1.1%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset sfiora l’8%.

Su Rai1 Don Matteo 8 in replica è seguito da 755.000 spettatori con il 9.8% nel primo episodio e 1.343.000 spettatori con il 10.6% nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.094.000 spettatori con il 13.5%. Su Rai2 La Nave dei Sogni segna 463.000 spettatori (5.3%). Su Italia 1 il terzo episodio di Person of Interest 5 piace a 235.000 spettatori (3.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.178.000 spettatori (7.9%).

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 367.000 spettatori (6%); Quante Storie convince 823.000 spettatori (7.2%); Voxpopuli segna 522.000 spettatori (3.8%); Passato e Presente incolla 550.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 152.000 spettatori con il 2.4% nella prima parte e 300.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte in onda dopo il tg. A seguire Detective in Corsia conquista 434.000 spettatori (2.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 271.000 spettatori con il 4.5% nella prima parte e 372.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Benissimo Tv8 con i film in onda dopo Ogni Mattina.

Su Rai1 Io e Te ha fatto compagnia a 1.315.000 spettatori (10.1%). A seguire la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.112.000 spettatori (10.7%); La Vita in Diretta Estate è seguita da 1.311.000 spettatori con il 14.5% (presentazione a 1.206.000 e il 13.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.599.000 spettatori con il 17.1%; Una Vita ha convinto 2.571.000 spettatori con il 18.7%; Daydreamer – Le Ali del Sogno è stato seguito da 2.558.000 spettatori con il 21.1%; la replica de Il Segreto ha ottenuto 1.649.000 spettatori con il 16.2%. A seguire Quasi sposi ha fatto compagnia a 991.000 spettatori pari all’11%. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 610.000 spettatori (5%), mentre L’Italia Che Fa piace a 319.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 1.003.000 spettatori (6.6%) nel primo episodio e 956.000 spettatori (6.7%) nel secondo episodio; I Griffin sigla 806.000 spettatori (6.1%).

A seguire Big Bang Theory 8 segna 512.000 spettatori (4.4%) e Modern Family 2 332.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 2.557.000 spettatori (17.3%); Geo Magazine è seguito da 546.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 699.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Lo sbarco di Anzio è visto da 235.000 spettatori (2%), mentre Perception ha interessato 119.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 117.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 In diretta con l’assassino sigla 390.000 spettatori (3.2%), mentre Sole, cuore & amore arriva a 331.000 spettatori (3.6%). A seguire Vite da Copertina ha intrattenuto 198.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Solo il 2.2% per Arbore.

Su Rai1 Rai News è stato seguito da 494.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 409.000 spettatori pari all’8.6%. Su Rai2 Striminzitic Show segna 376.000 spettatori (2.2%). A seguire 90° Notte Gol è visto da 466.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Pressing Serie A è visto da 424.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 573.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II è stato scelto da 192.000 spettatori (2.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.176.000 (20.8%)

Ore 20.00 3.896.000 (21.9%)

TG2

Ore 13.00 2.112.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.413.000 (7.2%)

TG3

Ore 14.25 1.630.000 (12%)

Ore 19.00 1.324.000 (10.4%)

TG5

Ore 13.00 2.700.000 (18.8%)

Ore 20.00 3.224.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.630.000 (14.3%)

Ore 18.30 510.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 364.000 (4.1%)

Ore 18.55 526.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 508.000 (3.3%)

Ore 20.00 808.000 (4.5%)

TG8

Ore 12.00 102.000 (1.1%)