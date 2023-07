VASCO SI È ACCORTO CHE A 70 ANNI LA VITA DA ROCKER È UNA ROTTURA DI PALLE – IL “BLASCO” NON SOPPORTA PIÙ L’“ASSEDIO” DEI FAN NEL SUO PAESE, ZOCCA: “SONO DISPONIBILE, NON A DISPOSIZIONE. NON È CHE QUALCUNO, PER IL FATTO CHE VIENE DALLA SICILIA O DA UN ALTRO POSTO LONTANO, POSSA PRETENDERE UN AUTOGRAFO” – TRA CAMMINATE NEI BOSCHI E PARTITE A CARTE CON GLI AMICI, È COSTRETTO OGNI GIORNO A RISERVARE DUE MOMENTI PER INCONTRARE IL SUO PUBBLICO: “MA PER IL RESTO VOGLIO FARE LA MIA VITA”

Si fa presto a dire rockstar in vacanza, ma quando la vera rockstar italiana se ne va veramente in vacanza al suo paese, Zocca, si ritrova dietro i suoi fan. Un abbraccio appassionato ma anche soffocante, tanto che Vasco lo dice chiaro: «Sono disponibile, non a disposizione».

[…] Il fatto è che Vasco viene qui per riposarsi dopo una tournée, come fa ogni estate che Dio manda in terra: esce, va in bici o cammina fra i boschi, dove gli piace abbracciare i tronchi d'albero, e poi se ne va al Bibap a giocare a carte con i vecchi amici. «Mi fa piacere far piacere a chi viene qui - dice -, ma non è che qualcuno, per il fatto che viene dalla Sicilia o da un altro posto lontano, possa pretendere un autografo».

E allora ecco le regole, i cartelli, gli avvisi esposti all'inizio della strada di casa sua, e due appuntamenti della giornata riservati agli incontri col suo pubblico: «Dedico due momenti della giornata a queste cose - spiega Vasco -, ma per il resto voglio fare la mia vita».

Il motivo è che le scorie di un tour negli stadi come quello che si è appena concluso, glorioso ma stressante, vengono assorbite qui, a Zocca, dove tutto è cominciato e dove il cantante ha sua madre: «Ho bisogno della mia normalità», dice il rocker esprimendo la più sana delle esigenze, riprendere contatto col mondo reale e le cose care.

La madre, le vie dove ragazze realmente esistite hanno ispirato le sue canzoni degli inizi, da Silvia a Susanna ad Albachiara, questo cerca Vasco in vacanza nel suo paese: «Tengo sempre distinta la mia vita normale da quella di rockstar». Che è anche il motivo per cui gli piacerebbe tanto farsi una partita a briscola al Bibap, il bar del suo amico dei tempi di Punto Radio, Marco Manzini, senza l'assillo dei tifosi che anche oggi stanno ad aspettarlo per portarsi a casa un pezzetto di Vasco, che sia un selfie, un autografo su un pezzo di carta o una firma a pennarello sulla pelle.

La giornata di Vasco al suo paese somiglia a quella di un quieto villeggiante: «Vengo qui a riposarmi, vado a camminare, vado a trovare mia madre. Mi piace la mia Zocca». Gli amici del giro stretto lo incontrano a cena, oppure al bar, a giocare a carte. Con la gente fuori ad aspettarlo. […]

