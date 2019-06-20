VE LO RICORDATE? ERA UN SEX SYMBOL ANNI ’80, HA LAVORATO ANCHE CON SABINA GUZZANTI. OGGI A 64 ANNI E’ SEMPRE UN UOMO AFFASCINANTE ED E’ FACILE INCONTRARLO A MILANO IN UN BAR CON UNA INSEGNANTE DI ITALIANO CON LA QUALE PARE SIA MOLTO AFFIATATO. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

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clayton norcross clayton norcross

Vi ricordate di Clayton Norcross, il bellissimo Thorne di Beautiful? A 64 anni rimane sempre un uomo affascinante. Ora è in Italia ed è facile incontrarlo in un bar in Piazza Argentina, a Milano. Prende lezioni di italiano all’aperto, da un’insegnante con la quale pare sia molto affiatato.

Clayton Norcross e Fanny Cadeo Clayton Norcross e Fanny Cadeo Clayton Norcross Clayton Norcross CLAYTON E ANDREA NORCROSS CLAYTON E ANDREA NORCROSS CLAYTON NORCROSS CON BIONDONA ANDREA CLAYTON NORCROSS CON BIONDONA ANDREA CLAYTON NORCROSS CON BIONDONA ANDREA CLAYTON NORCROSS CON BIONDONA ANDREA CLAYTON NORCROSS CLAYTON NORCROSS

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TUTTI NEL SOTTO SCALA! – PAOLO ISOTTA REPLICA ALLA NOSTRA RICOSTRUZIONE DEL CAOS CHE HA COLPITO IL PIU’ AUTOREVOLE TEATRO LIRICO ITALIANO – “CHE I MIEI RAPPORTI CON RICCARDO MUTI NEL CORSO DEL TEMPO SI SIANO DETERIORATI, È VERO. MA NON È UNA COSA COMICA COME LA RACCONTA DAGOSPIA - CHE IO ABBIA INSOLENTITO UNA DIRETTRICE SUL PODIO È UNA LEGGENDA FATTA CIRCOLARE AD ARTE - CHE POI DE BORTOLI MI ODIASSE E MI AMASSE, E PIÙ VOLTE ABBIA TENTATO O DI CACCIARMI O DI INDURMI ALLE DIMISSIONI, È…”

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