Clayton Norcross e Fanny Cadeo Clayton Norcross CLAYTON E ANDREA NORCROSS CLAYTON NORCROSS CON BIONDONA ANDREA CLAYTON NORCROSS CON BIONDONA ANDREA CLAYTON NORCROSS
clayton norcross clayton norcross clayton norcross
VE LO RICORDATE? ERA UN SEX SYMBOL ANNI ’80, HA LAVORATO ANCHE CON SABINA GUZZANTI. OGGI A 64 ANNI E’ SEMPRE UN UOMO AFFASCINANTE ED E’ FACILE INCONTRARLO A MILANO IN UN BAR CON UNA INSEGNANTE DI ITALIANO CON LA QUALE PARE SIA MOLTO AFFIATATO. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO-
Clayton Norcross e Fanny Cadeo Clayton Norcross CLAYTON E ANDREA NORCROSS CLAYTON NORCROSS CON BIONDONA ANDREA CLAYTON NORCROSS CON BIONDONA ANDREA CLAYTON NORCROSS
clayton norcross clayton norcross clayton norcross
TUTTI NEL SOTTO SCALA! – PAOLO ISOTTA REPLICA ALLA NOSTRA RICOSTRUZIONE DEL CAOS CHE HA COLPITO IL PIU’ AUTOREVOLE TEATRO LIRICO ITALIANO – “CHE I MIEI RAPPORTI CON RICCARDO MUTI NEL CORSO DEL TEMPO SI SIANO DETERIORATI, È VERO. MA NON È UNA COSA COMICA COME LA RACCONTA DAGOSPIA - CHE IO ABBIA INSOLENTITO UNA DIRETTRICE SUL PODIO È UNA LEGGENDA FATTA CIRCOLARE AD ARTE - CHE POI DE BORTOLI MI ODIASSE E MI AMASSE, E PIÙ VOLTE ABBIA TENTATO O DI CACCIARMI O DI INDURMI ALLE DIMISSIONI, È…”
TOTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE – DOPO LA PACE CON BERLUSCONI E LA NOMINA A COORDINATORE DI "FORZA ITALIA" CON MARA CARFAGNA, CICCIO-TOTI GODE COME UN RICCIO: “LE PRIMARIE SI FARANNO A OTTOBRE O NOVEMBRE. È UN PASSO NEL CAMMINO CHE SUGGERIVO” – “PER ORA SAREMO SOLO IO E LA CARFAGNA. MI SEMBRA GIÀ ABBASTANZA, NON POSSIAMO FARE UN COORDINATORE AD ELETTORE, SEMMAI ABBIAMO BISOGNO DI FAR CRESCERE GLI ELETTORI…”
PACE ARMATA TRA VIVENDI ED ELLIOTT? IN TIM LE DUE PARTI CONTRAPPOSTE DOVREBBERO TROVARE UN ACCORDO PER EVITARE DI ANDARE ALLO SCONTRO FINALE A OGNI ASSEMBLEA: IL PIANO DI GUBITOSI, CHE PREVEDE UN'INTESA CON OPEN FIBER E UN'ALTRA CON VODAFONE E INWIT, INCLUDE ANCHE UN MAGGIOR NUMERO DI CONSIGLIERI IN QUOTA BOLLORÉ, CHE HA ANCORA UN INTERESSE ALLE SINERGIE CON LA TELCO ITALIANA…
“PALLOTTA? MA DOVE STA? MA CHI È? HANNO VERAMENTE ROTTO I CO**IONI!” - L’URLO DI MARCO GIALLINI, TIFOSO GIALLOROSSO: “QUELLO CHE STA SUCCEDENDO NELLA ROMA E’ INCREDIBILE. MI E’ DISPIACIUTO PER GLI ADDII DI DE ROSSI E TOTTI. CON QUESTA POLITICA NON SI VINCERÀ MAI NULLA. POSSIBILE CHE NON CI SIA NESSUNO NEL MONDO CHE COMPRI LA ROMA?” – IL ‘CORSPORT’: FIENGA E' GIA’ STANCO DEL RUOLO DI CEO DELLA ROMA
CAFONALINO – LA GIORNALISTA LUCILLA QUAGLIA RACCONTA IN UN LIBRO LE AVVENTURE DEL PADRE MARCELLO COME “PILOTA DI ARAFAT”: “HO SCOPERTO CHI ERA DALLA TELEVISIONE E HO CAPITO SOLO ALLORA IL PERCHÉ DI TANTE ALZATACCE NOTTURNE” – NON POTEVA MANCARE ALLA PRESENTAZIONE, MODERATA DALLA NOTEVOLE CLAUDIA CONTE, L’AMBASCIATORE DEL BELIZE, IL MITOLOGICO PUPI D’ANGIERI – IN PLATEA PINUCCIA PITTI, FABIANA BALESTRA, GUGLIELMO GIOVANELLI MARCONI E...
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
GRASSO CHE NON COLA - LE DONNE SCELGONO CIBI SANI ANCHE AL RISTORANTE, INTRODUCONO MENO CALORIE RISPETTO AI COMPAGNI E VANNO IN PALESTRA PIÙ SPESSO. ALLORA PERCHÉ INGRASSANO PIÙ FACILMENTE RISPETTO AGLI UOMINI E DIMAGRISCONO CON GRANDE FATICA? TUTTA COLPA DELLA PREDISPOSIZIONE A IMMAGAZZINARE GRASSO, DEGLI ORMONI E…