VE C'HANNO MAI MAN-NATO? – DA SANT'ORO A VAURO, DA FRECCERO A SABINA GUZZANTI: LA RIUNIONE DEI "PACIFINTI" AL TEATRO GHIONE (IN DIRETTA SUL FILOPUTINIANO "BYOBLU") SI TRASFORMA IN UN ATTO DI ACCUSA CONTRO LA NATO

Mario Ajello per “il Messaggero”

Un po' il richiamo della foresta ideologica di quand'erano giovani e un po' il bisogno di ribalta di artisti in disarmo: da Michele Santoro il promoter di questa serata-evento, il nuovo Che dei pacifisti o dei pacifinti, a Vauro, da Sabina Guzzanti a Moni Ovadia («L'Ucraina è piena di nazisti e gran parte dei giornalisti italiani sono velinari al servizio degli Usa») a Carlo Freccero che se la prende con i nostri tiggì.

La miscela di Lotta & Ego ha prodotto ieri sera al teatro Ghione, con tanto di diretta su vari canali e siti come il contestatissimo e filo-putiniano ByoBlu di Claudio Messora, ex capo comunicazione grillino, il festival rosso-russo della canzone del neutralismo, del no armi all'Ucraina, del pacifismo integrale e integralista. E «basta pensiero unico occidentale», grida Michele il Tribuno del Popolo (fatto di nani, ballerine e prof alternativi alla Tomaso Montanari più Fiorella Mannoia che non manca mai e canta come sempre Il Disertore) e questo popolo non sta né con Putin né soprattutto con la Nato e nemmeno con gli ucraini che s' arrendano subito perché ci stanno annoiando e perché (copyright Montanari) «davanti alla minaccia non deve esistere la guerra di difesa e la guerra giusta».

Il titolo della kermesse targata Santoro è la Pace proibita (proibita non dal Cremlino, che evidentemente secondo il Battaglione Ghione sventola la bandiera arcobaleno anche se tutti vedono sola la Z dei carriarmati, ma da quei guerrafondai di Ursula, Biden e Draghi e allora meglio Lavrov) e la tesi è, ci si passi l'espressione, a prova di bomba: se non esistessero gli yankee, che stanno facendo con l'Ucraina quello che fecero con il Vietnam - «Imperialisti!», gridano un po' tutti - il mondo sarebbe più bello.

E che sollazzo, nel vasto mondo di questo festival della canzone ideologica a cui ha aderito tanta bella gente in una parata da sardine (Jasmine Cristallo e ragazze ecologiste che dicono «la guerra è fossile, la pace è rinnovabile»), da masanielli 8de Magistris) e da rieccoli: Ascanio Celestini, Marco Tarquinio (direttore di Avvenire), Elio Germano (è il primo a salire sul palco parlando dei ricchi e cattivi del mondo), Guido Ruotolo e via così in questa sorta di Samarcanda a scoppio ritardato. A cui non ha voluto partecipare Cecilia Strada, la figlia di Gino effigiato come mito sul palco, perché considera il Battaglione Ghione una specie di Armata Rossa o Armata Rotta.

IL MORETTISMO Mi si nota di più se ci sono o se ci sono? Il morettismo è stato corretto così, ed eccoli on stage i compagni mattatori. La colpa di tutto? Più di Biden il quale «fa paura» che di Putin il quale - concede il Montanari, un Dibba più istruito - «fa orrore». E sempre meglio Zio Vlad piuttosto che Zio Sam: «O gli Usa si fermano o la guerra continua», avverte una clip del Ghione. I presenti sono super-fan di Sabina Guzzanti (anche se non tira più ma accusa:

«Sì, poveri ucraini, ma ci sono tante altre guerre nel mondo di cui nessuno parla»), di Luciana Castellina che dice «prepariamo il negoziato» (e intanto agli ucraini a cui non vanno date armi si difendono sparando fiori?), della ex militante del 77 infuocato e ora filosofa trendy, Donatella Di Cesare, la quale stronca così la resistenza ucraina: «Non si conquista la libertà attraverso la guerra, la pace è più importante della libertà. Demonizzare Putin non serve a nessuno». Ma serve ancora meno questo disarmante bla bla del disarmo.

