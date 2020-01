VECCHI A CHI? – COME SI FA A NON ANDARE MATTI PER IL “METODO KOMINSKY”, CON DUE MERAVIGLIOSI VECCHIETTI (MICHAEL DOUGLAS E ALAN ARKIN) CHE FANNO BATTUTE CINICHE SU BIOPSIE, PROSTATA E DIPARTITE VARIE – PURE GIULIANO FERRARA, NEOFITA DELLE SERIE TV, HA DETTO DI ESSERNE DIVENTATO DIPENDENTE – UN TEMPO SULLA VECCHIAIA SI SORVOLAVA, MA I BABY BOOMER SONO INVECCHIATI E NON VEDONO L'ORA DI FARSI UNA RISATA SUI LORO ACCIACCHI… – VIDEO

1 – GRAZIE MANCUSO DELLE MAGNIFICHE SERIE

Estratto dell'articolo di Giuliano Ferrara per "il Foglio"

(…) Insomma avete capito: con modestia, senso del tirocinio, e un pizzico di volontà di potenza, mi sono iscritto a Netflix, ho approfittato dell’Amazon Prime di mia moglie Selma, e sono diventato un divoratore seriale e appassionato di serie. (…)

Così (…) ho fatto lavorare l’immaginazione in modalità conversione e prima come riassunto mi sono visto il “Guerra e pace” della Bbc, che ha fatto da ponte di passaggio come i vecchi rotocalchi drammatici della Rai di quando ero piccolo (“I Giacobini”, per esempio); poi (...) sono passato su Netflix alla lunga serie documentaria sulla guerra del Vietnam di Ken Burns e Lynn Novik (...) ma alla fine, e non poteva essere altrimenti, mi hanno segnalato “Il metodo Kominsky”, con Michael Douglas e Alan Arkin, e sono diventato dipendente, tanto che ho passato il Santo Natale appresso alla “Meravigliosa Mrs Maisel”, esaurita tutta in un contesto familiare e benedicente, per finire, provvisoriamente, con “Fleabag”, la genialata ipercontemporanea sulla Londra del sesso, della nevrosi, dell’occhiolino al pubblico e delle strampalerie Kensington style.

(…) Così, in men che non si dica, si è aperta una finestra, per me, su modi di raccontare poi non molto diversi da Balzac, come dice Mariarosa, e nemmeno molto diversi da Ludovico Ariosto, se proprio vogliamo fare esercizio di trasversalismo rinascimentale e comparare certe godurie di sceneggiatura alla pazzia di Orlando e agli amori di Angelica nelle quartine d’oro. (…) Tutto sommato, anzi senza tutto sommato, ne vale la pena, se ridere e piagnucolare sono parti ormai acquisite della giornata seriale in cui l’immaginazione scova nelle serie la gioia appena percepita, e l’arreca. Grazie Mancuso.

2 – KOMINSKY E IL TRIONFO DELLA MATURITÀ

Stefano Balassone per “la Repubblica”

Giuliano Ferrara, neofita nella tribù di appassionati delle serie, ha testé comunicato sul pensoso Il Foglio la propria ammirazione per Il metodo Kominsky (Netflix). Tanto basta perché anche noi ci si affretti a dire qui la nostra.

La fiction con Kominsky-Michael Douglas si sviluppa in due stagioni da otto episodi ciascuna.

Non sbaglierete a immaginarla come una specie di Friends o How I met your mother , quanto a diluvio di battute, salvo aggiungere almeno cinquant' anni all' età media degli interpreti. Protagonista infatti è l' età tarda come già in Grace e Frankie con Jane Fonda e Lily Tomlin. Ma ricordiamo anche Youth di Sorrentino che accentuava il tocco malinconico che s' addice alla vecchiaia, quando a viverla sono dei maschi.

Da notare che un tempo sulla vecchiaia si sorvolava o la si poneva a contorno di imprese di giovani ed adulti. Ma ora quei giovani e i coetanei baby boomers hanno fastidi alla prostata, gli si prospetta il pannolone e sanno che arriveranno altri malanni. Nel contempo costituiscono, e di gran lunga, la parte più numerosa, e danarosa del pubblico dell' on demand. Cornucopia di una televisione resa diversa sia perché te la consumi a tutto comodo, sia per il fatto, più cospicuo, che oggi le serie contano sulla medesima densità tecnica e di scrittura propria del cinema.

E dunque è facile andarne matti. Ovviamente, essendo tale il pubblico tale è anche l' azione del Kominsky, fra dipartite (definitive), attese di biopsie, e amori del premiato genere "non è mai troppo tardi". In più le battute possono mostrare lo specifico e cinico sapore che si addice solo alla vecchiaia perché presuppongono esperienza e anche la iattanza di chi è più fragile, ma si sente in qualche modo invulnerabile.

Ovviamente si ride molto per il pungersi fra vecchi e per le scintille con le generazioni precedenti (qui rappresentate da allievi attori e figli). Un rapporto fra alieni resi tali dal decennale rimescolamento di mode, costumi e parole.

