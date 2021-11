I VELENI DI FERRONI - LA BATTUTA PIÙ DIVERTENTE DI UNA DELLE DELEGAZIONI DEL G20 SULL’ASSENZA DELLA CINA: “ERA RAPPRESENTATISSIMA, ALTRO CHE, E LO AVETE VISTO TUTTI: C’ERA TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS DELL’OMS, IL DIRETTORE GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ” - PENSA CHE TRISTEZZA L’INFANZIA DI GUALTIERI: SOGNAVA DI DIVENTARE UN FUNZIONARIO DEL PCI...

GUALTIERI DA PICCOLO VOLEVA FARE IL FUNZIONARIO DI PARTITO

I compagni di scuola di una volta spesso combinano dei guai, anche a distanza di tanti anni: ora tocca a Roberto Gualtieri, il nuovo sindaco di Roma. Il fatto? C’è una persona che gira per la città dicendo di essere stato nella stessa classe di Gualtieri, e racconta una storia curiosa.

Di che si tratta? Del classico gioco proposto agli alunni delle elementari, ovvero chiedere ai piccoli “quale mestiere sogni di fare da grande”. Ognuno risponde a modo suo: chi prevede un futuro da inventore, altri da esploratore, sommozzatore e paracadutista.

I più “seri” hanno in mente carriere da magistrato, manager e notaio. Roberto invece dimostra di avere le idee chiare fin da subito: vuole diventare un funzionario di partito. Il Pci, ovviamente. Sarà vero? Comunque viene raccontata con passione, oltre che con verosimiglianza.

UN POLITICO CELEBRA IL LADRO ARSENIO LUPIN

Dice che da piccolo è stato un ladro. E anche bravo. Ma adesso ricopre l’incarico di parlamentare della repubblica e del suo passato nessuno è a conoscenza. Il prossimo 6 novembre questo politico vuole celebrare il suo mito, Arsenio Lupin.

Si, perché in quella data verrà ricordato l’ottantesimo anniversario della morte di Maurice Leblanc, il “papà” di Lupin, l’autore di 19 romanzi, 39 racconti e 5 opere teatrali che hanno come protagonista quello che viene definito come il “ladro gentiluomo”. Il parlamentare più volte è andato in “pellegrinaggio” a Etretat, dove si trova il museo dedicato allo scrittore ed al popolare Lupin.

DRAGHI E LE MONETINE ALLA FACCIA DEL CASHLESS

Il rito è di quelli antichi: il lancio della moneta a piazza Fontana di Trevi è irrinunciabile, per i forestieri. Figuriamoci per i leader del G20 venuti da ogni parte del pianeta. Comunque è la prova, se ce n’era bisogno, che un premier ed ex banchiere del calibro di Mario Draghi non sopporta il cashback e neppure il cashless.

Con tutta la buona volontà di quelli che vogliono abolire il contante, nessuno potrà mai sostituire il fascino di lanciare una moneta con quella della cosiddetta tecnologia legata al mondo virtuale. A chi viene in mente di gettare una carta di credito o un bancomat nella fontana? Giuseppe Conte (tifoso del cashback) ed Enrico Letta (supporter del cashless) sono avvisati.

FUORTES CONTRO LE INTRUSIONI ALLA RAI

Sarà una bella gara quella per difendere la Rai dalle intrusioni. Carlo Fuortes, numero uno del servizio pubblico radiotelevisivo, per le sedi di Roma, Milano, Napoli e Torino mette in palio 911 mila euro per il servizio di manutenzione degli impianti di antintrusione, videosorveglianza, rilevazione incendi e termo scanner fissi.

Per le sedi di Roma e Napoli si richiedono caratteristiche particolari, più stringenti rispetto a Milano e a Torino: serve, tra l’altro, “aver correttamente eseguito il servizio di manutenzione di impianti di antintrusione e videosorveglianza (o servizio analogo), resi in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, per una capienza di almeno n. 400 telecamere di videosorveglianza contemporaneamente manutenute, ripartito su un numero massimo di 4 contratti”. Il termine di scadenza per la “manifestazione d’interesse” è fissato per il prossimo 8 novembre.

MACRON PENSA AI MONDIALI DI RUGBY

In gran forma, il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron pare abbia dispensato ai grandi della terra riuniti a Roma il “suo” prossimo appuntamento sportivo, quello con la Coppa del Mondo di Rugby ospitata dalla Francia, in programma nel 2023, dall’8 settembre al 21 ottobre. “Se fa tutta questa propaganda vuol dire che è certo di essere rieletto all’Eliseo”, hanno commentato, un po’ preoccupati, alcuni partecipanti al vertice.

LA CINA AL G20? “C’ERA TEDROS DELL’OMS”

La battuta più divertente di una delle delegazioni del G20 è stata dedicata alla mancata assenza del numero uno del gigante cinese al G20 romano. Condita da applausi, la frase che ha riscosso grande successo è stata questa: “La Cina era rappresentatissima, altro che, e lo avete visto tutti: c’era Tedros Adhanom Ghebreyesus dell’Oms, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità”.

MATANO E LA COPERTINA INCORNICIATA

A Saxa Rubra c’è chi ha confessato di aver ritagliato e conservato, incorniciandola, una copertina del settimanale 7. Perché chi lavora alla Rai ha sentito questa esigenza? La pagina aveva questo titolo: “Alberto Matano e la conduzione in solitaria come un guanto”. Un giornalista popolare che è un “volto del Tg1, serio e pacato”. Invidia?

