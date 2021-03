I VELENI DI FERRONI – GALEOTTA FU FRANCESCA PASCALE: FATTO STA CHE DELLA CANTANTE PAOLA TURCI SI TROVANO TRACCE NOTTURNE SELLE RETI MEDIASET. UN ESEMPIO? SABATO, POCO DOPO LE CINQUE DEL MATTINO, SU RETE4 È ANDATO IN ONDA UNO STRAORDINARIO SPECIALE DEL 2012 CON RICCARDO COCCIANTE E LA TURCI. CHISSÀ SE A QUELL’ORA SILVIO BERLUSCONI ERA SVEGLIO…

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

monica maggioni 2

Le "medicine" della Maggioni

Non solo medicine: Novartis ora produce anche cortometraggi. “Dieci minuti di emozioni”, quelli di “Reimagine”, per raccontare “quanto la ricerca farmaceutica sia vicina a ciascuno di noi”, per usare le parole della multinazionale della salute, con un cast del quale fanno parte, tra gli altri, Brenno Placido, Lorenzo Lavia e Clizia Fornasier.

Scrittura di Giulio Mastromauro, regista e sceneggiatore vincitore del David di Donatello 2020, e Andrea Brusa, casa di produzione One More Pictures, per evocare la vicenda personale di un ricercatore che punta sulla medicina per salvare vite.

giorgio armani

L’evento è stato salutato con gioia dal country president di Novartis in Italia, Pasquale Frega, tanto da voler organizzare una conferenza stampa online per la digital première moderata da una giornalista di eccellenza, storica inviata di punta del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero l’ex presidente della Rai Monica Maggioni.

***

Lo stilista che sogna il laticlavio a vita

A domanda, Giorgio Armani risponde sempre: Mf ha chiesto allo stilista “cosa farebbe se entrasse in parlamento”, ricordando che c’era stata una petizione per proporlo come senatore a vita. Armani non si è certo tirato indietro: “Lavorerei di buona lena per il Paese e poi suggerirei a chi vi fa parte di vestire in modo più consono al suo ruolo, perché a volte noto una certa sciatteria o, peggio, un’evidente inadeguatezza”.

IGNAZIO VISCO

***

Big data a Bankitalia, Visco lancia l’appalto

La Banca d’Italia guidata dal governatore Ignazio Visco è affamata di tecnologie: Palazzo Koch ha indetto una gara con procedura aperta per acquisire software e servizi professionali per la piattaforma big data. Valore dell’appalto triennale, poco meno di 2,2 milioni di euro. Gli sfidanti hanno tempo fino al prossimo 22 marzo. L’affare interesserà a Davide Casaleggio?

***

(...)

Mezzogiorno di fuoco per Giovannini

enrico giovannini

Giornata campale quella di oggi per le commissioni parlamentari del Senato. Si comincia, in quella “bilancio e politiche Ue”, con l’audizione del direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini, per continuare con il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni. Mezzogiorno di fuoco nelle commissioni congiunte Camera, trasporti e ambiente, e Senato, lavori pubblici: verrà ascoltato il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Enrico Giovannini, che ha tante cose da raccontare.

SANREMO AMADEUS

***

Sanremo, Amadeus tifa per la radio

“Sarà un festival molto radiofonico” aveva detto Amadeus nella conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2021 e non si riferiva solo all’inevitabile formula dello show senza pubblico in sala.

Quest’anno la voce ufficiale del Festival, Rai Radio2, va ad occupare uno spazio esclusivo in sala: la platea. Da oggi a sabato dalle 21 e fino a dopo mezzanotte, Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo saranno al “centro del Festival” su Rai Radio2 per commentare lo spettacolo, la musica e le canzoni e per accogliere gli artisti dopo ogni esibizione per un primo commento a caldo.

***

Mediaset onora il capitano Ultimo

RICCARDO COCCIANTE E PAOLA TURCI LIVE

Venerdì prossimo i tanti amici di Sergio De Caprio passeranno la serata a casa, guardando Canale 5: Mediaset ripropone la miniserie firmata dal regista Michele Soavi intitolata “L’occhio del falco”, dedicata al capitano Ultimo, con protagonista Raoul Bova. La produzione televisiva era già andata in onda nel 2013. Il sessantenne De Caprio, già a capo dell’unità Crimor del Ros dei Carabinieri, è appena andato in pensione.

***

Pansa aveva capito tutto su Tonino Di Pietro

beppe grillo antonio di pietro

Giampaolo Pansa aveva già capito tutto: basta leggere il libro “Tipi sinistri”, pubblicato nel 2012. Cosa diceva? “I superstiti del vecchio Pci, diventati i big del partito democratico, seguitavano a lamentarsi. Di chi? Di Tonino, ossia Antonio Di Pietro. Lo ritenevano un cannibale politico, mosso da un unico scopo: mangiarmi per pezzo l’elettorato del Pd. Ma i vertici democratici non avevano il diritto di lamentarsi. Erano stati loro, sotto la bandiera del Pds, ad aprirgli le porte della politica e a farlo subito senatore”. Vogliamo parlare, oggi, del simbolo del partito di Tonino?

paola turci francesca pascale foto da oggi 6

***

Su Rete4 Paola Turci vien di notte

Galeotta fu Francesca Pascale: fatto sta che della cantante Paola Turci si trovano tracce notturne selle reti Mediaset. Un esempio? Sabato, poco dopo le cinque del mattino, su Rete4 è andato in onda uno straordinario speciale del 2012 con Riccardo Cocciante e la Turci. Chissà se a quell’ora Silvio Berlusconi era sveglio...

paola turci francesca pascale foto da oggi 7 FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI