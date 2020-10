I VELENI DI FERRONI – MISTERI D'EGITTO. SI SPARANO CIFRE ALTISSIME IN MERITO ALLA COLLABORAZIONE DI UNA GRANDE FIRMA A UN QUOTIDIANO, UNA SOMMA DAVVERO INCREDIBILE SBORSATA PUR DI PUBBLICARE I SUOI ARTICOLI, NOTIZIA FRAGOROSA SPECIALMENTE IN TEMPI DI CRISI E DI RISTRETTEZZE. C’È CHI PARLA ADDIRITTURA DI UN CONTRATTO DA 200MILA EURO ALL’ANNO. E CHI POTRÀ MAI ESSERE?

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

Vendola torna in pubblico ma per parlare di architettura

Chi si rivede, Nicky Vendola. L’ex governatore della regione Puglia torna a farsi notare: sarà uno dei protagonisti di "Spam – Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo", il festival di architettura capitolino ideato e organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma, che a un anno dal debutto conferma il precedente timing: si terrà dal 9 al 16 ottobre, all’Acquario di Roma e online.

nicki vendola

Se oggi pomeriggio nella Casa dell’Architettura verrà anticipata la nuova edizione del festival con il tema guida Needs (bisogni), grazie al sindaco di Roma Virginia Raggi e all’assessore all’urbanistica Luca Montuori, l’imperdibile appuntamento con Vendola è programmato per sabato prossimo, nel pomeriggio. Nicky parlerà nello spazio Focus Urban, con il delegato di Roma Capitale per l’accessibilità universale Andrea Venuto e con Giorgio De Finis. Dopo Vendola, tutti ad ascoltare l’architetto e designer Mario Cucinella.

Per Bastioli un futuro in politica?

CATIA BASTOLI

Un cambio di statuto per far diventare Novamont una benefit company: la strategia di Catia Bastioli, ceo della società, è quella di puntare sulla bioeconomia. Un percorso che è già stato tracciato da altri gruppi, come per esempio Aboca, azienda della salute e del benessere fondata da Valentino Mercati.

Bastioli presiede anche il Kyoto Club e il Cluster Spring, associazione non profit per lo sviluppo tecnologico sostenibile: qualcuno ipotizza un futuro in politica per lei, laureata in chimica, dicendo che “Angela Merkel si laureò in fisica all'università di Lipsia e conseguì il dottorato in chimica quantistica, poi diventò la cancelliera”. Però.

gianfrano ferroni veronica gentili foto di bacco

Chi sarà mai la grande firma strapagata?

Misteri d’Egitto. Sulla piazza capitolina si sparano cifre altissime in merito alla collaborazione di una grande firma a un quotidiano, una somma davvero incredibile sborsata pur di pubblicare i suoi articoli, notizia fragorosa specialmente in tempi di crisi e di ristrettezze. C’è chi parla addirittura di un contratto da 200mila euro all’anno. E chi potrà mai essere?

il corteo di mike pompeo con 44 veicoli a via del tritone 5

Con gli Usa la Raggi dimentica le strisce

Sicuramente il sindaco di Roma Virginia Raggi avrà raccomandato ai suoi tecnici di rifare il manto stradale su via Veneto ben prima dell'attesa visita del Segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Il braccio destro di Donald Trump solo qualche giorno fa aveva presenziato all'hotel Westin Excelsior, uno dei pochi grandi alberghi aperti sulla strada che fu della Dolce Vita, al convegno sulle libertà religiose organizzato dall'Ambasciata Usa presso la Santa Sede, al quale ha preso parte anche il Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin.

MIKE POMPEO PIETRO PAROLIN

Lo spiegamento di forze di Polizia, di delegazioni governative e politiche, gli operatori dei media non sono passati inosservati ai residenti della zona, che almeno così va ripopolandosi lentamente dopo il lockdown. Peccato, però, che al Comune di Roma si siano scordati di tracciare su via Veneto le strisce pedonali. E pensare che Pompeo viene dalla nazione a stelle e strisce.

virginia raggi foto mezzelani gmt 025

A proposito di strutture ricettive, ieri proprio a via Veneto ha riaperto l’hotel Imperiale, del gruppo Omnia Hotels: nella prima settimana nell’albergo sarà protagonista il cinema con il Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo, in occasione della Festa del Cinema di Roma 2020.

Bastianich? E’ in giro, qui a Roma

Joe Bastianich è a Roma. Il ristoratore e personaggio televisivo qualche giorno fa ha visitato la Cappella Sistina, in Vaticano, e ieri si trovava presso Villa Agrippina a Gran Melia Hotel Rome, in via del Gianicolo, all’incontro promosso dall’associazione NoidiSala dal titolo “Il ruolo della sala nel rilancio della ristorazione”. Bastianich è pronto a partire per gli Stati Uniti, al massimo il 18 ottobre: il 24 del mese cominciano le registrazioni della nuova trasmissione. Intanto promuove il suo libro, “Le regole per il successo”, e va in giro a conoscere i locali della capitale.

joe bastianich