LA VENDETTA È FEMMINA! - SE LE "REVENGE SONG" SONO TORNATE DI MODA È SOPRATTUTTO GRAZIE A CANTANTI COME TAYLOR SWIFT, SHAKIRA, BEYONCÉ E MILEY CYRUS, MA IL PRIMO A SCRIVERNE UNA E' STATO JOHN LENNON, CHE CON "HOW DO YOU SLEEP" SE LA PRENDEVA CON PAUL MCCARTNEY PER ESSERSENE ANDATO DAI BEATLES - I SOCIAL MEDIA HANNO AMPLIFICATO LA VIRALITÀ DI QUESTE CANZONI, SPINGENDO LE POPSTAR A SBOMBALLARCI I COJONI (E I TIMPANI) CON BRANI SU CORNA E TRADIMENTI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Marinella Venegoni per “la Stampa”

john lennon e paul mccartney in conferenza

La prima revenge song era roba grossa. In How Do You Sleep at Night, di John Lennon, registrata con George Harrison e Yoko Ono per l'album Imagine del 1971, John si scagliava contro Paul McCartney che se n'era andato dai Beatles e aveva chiesto con successo al tribunale di Londra di dichiarare disciolta la società legale della band. Gli cantava come facesse a dormire di notte dopo quel che aveva combinato, la canzone era potente e carica di pathos musicale: ma ricordata più per il testo, ovviamente.

shakira 2

[…] Tempi eroici, personaggi mitici. Adesso più modestamente va così, nel pop: i risentimenti sono ripresi e si stanno facendo sempre più numerosi, e sono soprattutto femminili e amorosi. Nel trionfo dei social, quando si scopre che la canzone di una star vomita veleno verso un ex che si è comportato da carogna, nasce subito un'attenzione spasmodica e parte la caccia al reprobo, per lo più personaggio semisconosciuto, forse sfigato. Si punta al maschile senza indecisioni, perché sono le ragazze della musica quelle afflitte dai peggiori profittatori. […]

beyoncé heated

Va ricordato che a riattizzare il clamore sulle revenge songs come vengono chiamate, è stata Shakira, le cui vicende personali sono state amplificate dal fatto che il traditore – il calciatore Piqué – era famoso quanto lei. Spietata nella sua confessione del subìto tradimento, si è buttata sul sarcasmo («Le donne non piangono più, le donne fatturano») con paragoni velenosi in Music Session Vol. 53: «Hai cambiato un Rolex con un Casio, una Ferrari con una Twingo». […]

lady gaga 1

La più illustre delle vittime contemporanee di maschi senza sensibilità che si è sfogata in note resta Lady Gaga. Il suo matrimonio con Christian Carino era fissato per l'autunno 2019.

Ma non se ne fece nulla, e nel maggio successivo dentro l'album Chromatica appena uscito, si poteva ascoltare com'era finita. Nel brano Fun Tonight, cantava la riservatissima Lady: «Ami i paparazzi, ami la fama/ anche se sai che mi provoca dolore/ Sento di essere in un inferno di prigione/ Se grido te ne vai/ Quando sono triste, vuoi solo giocare/ Ne ho abbastanza, perché rimango?».

miley cyrus flowers 6

Quasi contemporaneamente, Miley Cyrus interpreta in Flowers la storia che tre anni prima l'ha portata al divorzio dall'attore Liam Hemsworth: «Posso comprarmi i fiori da sola, scrivere il mio nome sulla sabbia/ Parlare con me stessa per ore... sì, posso amarmi meglio di quanto possa fare tu». Taylor Swift, che di queste canzoni ne ha cantate parecchie ai suoi fidanzati, è nota nel campo soprattutto per Dear John, che dovrebbe essere ispirata al collega John Meyer. Beyoncé ha cantato i tradimenti di suo marito Jay-Z in varie occasioni, fino all'album intero Lemonade che è un inno alla rabbia coniugale.

taylor swift 1

E comunque la madre di queste ragazze, molto più sottile e perfida di tutte quante messe insieme, fu Carly Simon a fine '72 con You're so vain, che incrociava i ritratti di 3 compagni che avevano in comune l'esser vanitosi. […]

