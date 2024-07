LA VENDETTA DI “BIANCHINA” – LA BERLINGUER CHIUDE LA STAGIONE DI “È SEMPRE CARTABIANCA” CON UNA FRECCIATONA ALLA RAI: “QUANDO ABBIAMO DECISO DI SCEGLIERE MEDIASET SAPEVAMO CHE NON SAREBBE STATO SEMPLICE, MA POSSIAMO DIRE CHE ABBIAMO FATTO BENE, QUI ABBIAMO TROVATO LE CONDIZIONI MIGLIORI PER LAVORARE CON SERENITÀ E IN PIENA LIBERTÀ. TUTTO QUELLO CHE HANNO PROMESSO LO HANNO MANTENUTO” – VIDEO: IL BALLETTO CON MALGIOGLIO DELLA CONDUTTRICE, CHE HA VOLUTO RINGRAZIARE IL SUO “INSEPARABILE COMPAGNO”, MAURO CORONA…

Bianca Berlinguer e Cristiano Malgioglio che ballano insieme ‘Fernando’ ?? #esemprecartabianca pic.twitter.com/EYIWAENHFE — trashtvstellare (@tvstellare) July 2, 2024

bianca berlinguer

Estratto dell’articolo di Francesca D’Angelo per www.lastampa.it

Bianca Berlinguer sentitamente ringrazia. E - ancora una volta - non le manda a dire alla Rai. In chiusura dell’ultima puntata di «E' sempre Cartabianca», andata in onda martedì 2 luglio, la giornalista e conduttrice si è congedata dagli spettatori sottolineando di non nutrire alcun rimpianto per aver lasciato Rai3. Anzi. […]

malgioglio bianca berlinguer

«Quando abbiamo deciso di scegliere Mediaset sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma oggi possiamo dire che abbiamo fatto bene, che non abbiamo assolutamente sbagliato, perché qui abbiamo trovato le condizioni migliori per lavorare con serenità e in piena libertà», ha spiegato.

«Volevo ringraziare i vertici dell'azienda: tutto quello che hanno promesso lo hanno mantenuto». Quasi a voler sottolineare il forte legame umano che si è instaurato nel suo nuovo posto di lavoro, ringrazia «tutto lo Studio 1 che mi ha supportato e sopportato» e poi chiama i suoi compagni di avventura, uno a uno, accanto a lei: autori, produttrice, costumista, truccatori.

mauro corona bianca berlinguer

Un saluto non poteva mancare al suo «inseparabile compagno» Mauro Corona che, non appena ha ricevuto la linea da Bianchina, ha ribadito la maggiore libertà conquistata passando a Rete4: «Anche io ringrazio la libertà che mi hanno dato. Non che di là mancasse, ma era un po’ meno. La libertà che mi ha dato Pier Silvio Berlusconi di dire baggianate, stupidaggini, qualche cosa buona anche, senza metter becco». Il programma tornerà in onda a settembre [...] dalla sua, ha i dati di ascolto: la media raggiunta è stata del 5,4% di share, esattamente come da mandato. Inoltre, con l’addio alla Rai, Berlinguer ha messo in difficoltà il terzo canale pubblico […]

mauro corona e sempre cartabianca rete4 bianca berlinguer e mauro corona e sempre cartabianca rete 4 8 BIANCA BERLINGUER - IGNAZIO LA RUSSA - CONFERENZA PROGRAMMATICA DI FDI A PESCARA bianca enrico berlinguer