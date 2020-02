VENDITTI E SEGRETI (DI SANREMO) – IO MAI AL FESTIVAL IN GARA: ECCO PERCHE’ – "UN DUETTO CON TIZIANO FERRO? STA ANDANDO VERSO QUALCOSA CHE NON RIESCO A CAPIRE" – E POI RIVELA: "CON IL MIO AMICO BILLY JOEL SONO TRE ANNI CHE STIAMO PENSANDO DI FARE UN CONCERTO INSIEME" - VIDEO

ANTONELLO VENDITTI

Perché non sono mai andato in gara a Sanremo? Come hanno detto cantautori molto più autorevoli di me, De Andrè, Guccini, De Gregori, la gara non si può accettare. Antonello Venditti in una diretta Facebook si diverte a commentare il Festival dal divano di casa (mancano solo i pop corn): “Mi hanno parlato di Diodato. Devo sentire la sua canzone. Un duetto con Tiziano Ferro? Sta andando verso qualcosa che non riesco a capire. Se fosse solo una bellissima rassegna, Sanremo sarebbe ancora più bello. Anche perché oggi il Festival viene fatto soprattutto dagli ospiti. Io direttore artistico? Sono disponibile, sono nato per quello – ironizza – Pensate se obbligassi a cantare le mie canzoni. Chi potrebbe fare 'lo Stambecco ferito?' Baglioni? Chissà. Forse Ultimo… Comunque inviterei i Pink Floyd e il mio amico Billy Joel. Sono tre anni che stiamo pensando di fare un concerto insieme”

