Marco Giusti per Dagospia

"Mamma mia, che ansia!" cinguetta Claudia Gerini come se dovesse preparare la pasta come negli spot. "Mi sa che stavolta ci tocca mettere avanti l'orologio dell'Apocalisse" se ne esce tragica Valentina Cervi. "Non e' che stiamo entrando in una psicosi collettiva?" si chiede serioso il marito psicologo della Cervi, Fabrizio Rongione.

Benvenuti alla fine del mondo adattato da Liliana Cavani al cinema italiano di oggi nel suo ultimo film, "L'ordine del tempo", tratto dagli scritti di Carlo Rovelli, cosceneggiato dal bravo Paolo Costella di "Perfetti sconosciuti" con un cast di soliti noti che va da Alessandro Gassman in versione medico con villa a Sabaudia accanto a quella di Sergio e Nori Corbucci, sua moglie Claudia Gerini, un Edoardo Leo in versione fisico internazionale con Birkestock a vista da sempre innamorato della bella Ksenia Rappaport mal sposata a un finanziere antipatico ("Sono una merda"), Richard Samuel, e una Francesca Inaudi fisica anche lei amica di una strana suora, Angela Molina.

Un asteroide sta per schiantarsi sulla terra, ma pensa..., e il suddetto cast di attori italiani, ottimi per la commedia di due-tre anni fa, se la spassa in quel di Sabaudia, semivuota perché saremo in autunno o primavera, a ragionare sulla fine del mondo e sui terribili segreti che ognuno cela dentro di sé. Vecchi amori e vecchi rancori vengono a galla, la Gerini dichiara amore eterno alla Inaudi, la Cervi mostra mezza tetta al marito mezzo frocio, la cameriera, no non si chiama Asunción, vuole tornare in Perù dal figlio che ha ormai nove anni, la Rappaport molla il marito e si rimette con Edoardo Leo, che si è tolto le Birkestock.

Se credi alla Gerini che spiega i termini greci usati per tempo, kronos kairos airon, te lo vedi, altrimenti ricordi con nostalgie le commedie di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. E speri che l'asteroide si porti via tutto il cinema italiano. Presentato ovviamente fuori concorso dal Festival in occasione del Leone d'oro alla regista. Che ha fatto film migliori. Ma Alcesti in versione femminista ve l'ho detta?

