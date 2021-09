LA VENEZIA DEI GIUSTI - CHI HA VINTO? LE RAGAZZE TRIONFANO CON IL LEONE D'ORO AL BELLISSIMO FILM SULL'ABORTO NEGLI ANNI 60 "L'EVENEMENT" DI AUDREY DIWAN. MA SONO PREMIATE ANCHE JANE CAMPION PER LA REGIA DI "POWER OF THE DOG" E... - STRAVINCE PERÒ ANCHE NETFLIX (E NAPOLI E MARADONA E PINO DANIELE) CON "È STATA LA MANO DI DIO" DI PAOLO SORRENTINO - MIGLIOR ATTORE JOHN ARCILLA, UNA SPECIE DI FIORELLO FILIPPINO – AGLI ITALIANI SPETTA ANCHE UN PREMIO SPECIALE… - TUTTI I VINCITORI – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

2021 venezia AUDREY DIWAN

Chi ha vinto? Beh. Le ragazze trionfano con il Leone d'Oro al bellissimo film sull'aborto negli anni 60 "L'evenement" di Audrey Diwan, alla sua opera seconda. Film serio, duro, compatto che molto piacerà alle lettrici dei romanzi di Annie Ernaux. Sono totalmente d'accordo. I tre film francesi erano tutti ottimi.

Ma sono premiate anche Jane Campion per la regia di "Power of the Dog" e Maggie Gyllenhaal per la sceneggiatura di "The Lost Daughter". Stravince però anche Netflix (e Napoli e Maradona e Pino Daniele) con "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, prodotto da Lorenzo Mieli, Leone d'Argento, cioè il secondo premio, che vince anche il premio Mastroianni con la giovane speranza Filippo Scotti.

maggie gyllenhaal

Agli italiani, che non possono lamentarsi, dai, spetta anche un premio speciale per "Il buco" di Michelangelo Frammartino, l'unico targato Rai. Poco con tutti i film che avevano, ma il film di Sorrentino era particolarmente buono e per Venezia era un grande ritorno. Con tanto di lancio agli Oscar. Suppongo.

2021 venezia penelope cruz

Miglior attrice Penelope Cruz per "Madres paralelas" di Pedro Almodovar, che mette d'accordo tutti. Miglior sceneggiatura all'opera prima di Maggie Gyllenhaal "The Lost Daughter", tratto dal romanzo di Elena Ferrante e molto amato dai critici americani e inglesi. Non mi sembra un gran film, ma penso sia stato molto sostenuto dalle ragazze in giuria. Il presidente della giuria Bong Joon-ho si impone però per premiare come miglior attore lo scatenatissimo filippino John Arcilla nel film di Erik Matti. Una specie di Fiorello filippino.

2021 venezia paolo sorrentino

Nella sezione Orizzonti, premio come miglior film a "Pilgrims" di Laurynaa Barbuda. Premiato per la regia il francese Eric Gravedona per "A plein temps", che vince anche per la migliore attrice, la strepitosa Laure Calamy, che abbiamo amato nella serie TV sugli agenti di cinema e è pure freschissima di Cesar. Premio speciale al boliviano Kiro Russo per "El gran movimiento". Miglior attore Pietro Chhun per il Cambogia "White Buikdibg" du Kavich Neanche. Migliore sceneggiatura al cecoslovacco "107 Mothers". Miglior opera prima va a "Imaculat", presentato alle Giornate degli autori.

2021 venezia john arcilla 19 serena rossi davide devenuto evgeniya shcherbakova 1 audrey diwan il buco di michelangelo frammartino 2 il buco di michelangelo frammartino 3 michelangelo frammartino leonardo zaccaro, giovanna giuliani, michelangelo frammartino, il buco di michelangelo frammartino 4 il buco di michelangelo frammartino 5 paolo sorrentino e la moglie daniela bong joon ho chloe zao cynthia erivo alberto barbera giulia rosmarini jane campion in giorgio armani anamaria vartolomei paolo sorrentino 2 paolo sorrentino filippo scotti penelope cruz roberto cicutto alberto barbera saverio costanzo alba rohrwacher schermata 2021 09 11 alle 19.26.16 paolo sorrentino filippo scotti filippo scotti, toni servillo