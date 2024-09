LA VENEZIA DEI GIUSTI - “JOKER: FOLIE À DEUX” È UN DISASTRO, O FORSE MEZZO DISASTRO. CHE È PURE PEGGIO - L’IDEA DI TRASFORMARE IL FILM IN MUSICAL MISCHIATO A LEGAL DRAMA POTEVA ESSERE UNA STRADA ORIGINALE, MA SEMBRA UNA CHIAVE PER UCCIDERE QUALSIASI INTERESSE NELLO SPETTATORE. UN MODO PER NON SVILUPPARE NULLA CHE POSSA RIMANDARE ALLA RIVOLUZIONE VIOLENTA DEL POPOLO TRUMPIANO A CAPITOL HILL, CHE LA REAZIONE DI JOKER PORTAVA CON SÉ - ANCHE SE SENTIRE CANTARE LADY GAGA E JOAQUIN PHOENIX VECCHI SUCCESSI È UNO SPETTACOLO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Uffa. Disastro questo “Joker: Folie à deux” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, attesissimo sequel del primo, fortunato “Joker” che proprio a Venezia venne lanciato. O forse mezzo disastro, che è pure peggio. Ora. Capisco che possa piacere ai fan dei musical americani anni ’50, già sentire cantare Lady Gaga e Joaquin Phoenix vecchi successi è uno spettacolo, soprattutto quando li canta lei, anche se il “Ne me quitte pas” di Jacques Brel cantato in inglese da lui è notevole (e ci ricorda la versione tragicomica di “Ne me quitte pas” nella Iris Blond verdoniana).

Il musical, da tempo, non è più di moda e l’idea di trasformare il sequel del “Joker” in musical poteva essere una strada originale. Ma trasformare l’intero sequel, e noi aspettiamo da un momento all’altro che Joker e la sua nuova amica Harley Quinn esplodano dal carcere di Arkham dove sono rinchiusi, in musical mischiato a legal drama, col processo a Arthur Kent alias Joker per i cinque omicidi (in realtà sono sei) che ha commesso nel film precedente, mi sembra sia una chiave per ritardare l’azione e uccidere qualsiasi interesse nello spettatore.

Ovviamente tutto questo penso che sia voluto. L’idea è proprio quella di non sviluppare nulla che possa rimandare alla rivoluzione violenta del popolo underdog trumpiano alla Capitol Hill che la reazione di Joker portava con sé. E di non fare il gioco di nessuna spettacolarizzazione mediale del personaggio Joker/Arthur Fleck. Proprio quello che fa impazzire Arthur e lo trasforma nel violento Joker, come insegnava già il film precedente, è la messa in scena da talk tv anni ’70 dove la diversità fisica, culturale, diventa esibizione.

Per questo il Murray Franklin di Robert De Niro viene ucciso da Joker nel primo film. E lo stesso sentimento sembra risvegliarsi nella testa di Arthur durante l’intervista che gli fa in carcere un altro giornalista, Steve Coogan. Secondo l’avvocato che difende Arthur, Catherine Keener, Arthur Fleck e Joker sono due personalità distinte. E Joker viene fuori, e colpisce, quando Arthur si sente attaccato. Anche Harley Quinn, Lady Gaga, pensa che Joker sia altra cosa dal timido complessato Arthur e vuole farlo uscire, perché di Joker è innamorata, non di Arthur.

Lo ha visto in un film-tv a lui dedicato. Un film che Arthur non ha visto e che ha tutti chiede come sia, ricevendo commenti diversi (Bellissimo! Orribile!). Quale sarà la verità? E anche noi spettatori, lo sappiamo bene, aspettiamo l’arrivo di Joker perché siamo al cinema. Ma è lo stesso Arthur, dopo essere stato torturato in carcere, a dirci che non c’è nessun Joker, che c’è solo lui. Ma se non c’è uno sdoppiamento, a che serve più il processo, a che serve più il film? Magari a costruire i numeri da musical, a far cantare Lady Gag.

Rispetto al primo film non esiste nemmeno la carta, fondamentale, del confronto continuo con i personaggi ossessivi di “Re per una notte” di Martin Scorsese, cioè Rupert Pupkin e Jerry Langford che ne definivano le logiche violente. Peccato. Peccato perché anche se possiamo capire la costruzione narrativa e anche politica del film, questo non lo giustifica dal frenarne ogni impulso spettacolare. E vengono così sprecati i due strepitosi protagonisti, Joaquin Phoenix, in versione pelle-e-ossa, e Lady Gag, ma è sprecato anche Brendan Gleeson come secondino. Rimane il grande lavoro sulla colonna sonora di Hildur Guðnadóttir, le canzoni, lo strepitoso cartone animato iniziale diretto da Sylvain Chomet (“L’illusionista”) sul Joker presentato come un personaggio della Warner Bros. Esce il 2 ottobre in tutto il mondo.

