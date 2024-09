LA VENEZIA DEI GIUSTI - “THE ROOM NEXT DOOR” DI PEDRO ALMODOVAR E’ UNA PELLICOLA PER VECCHIE SIGNORE, E UN’ALTRA DI QUELLE PROVE DI ULTIMO LANGUIDO FILM SULLA MORTE CHE I CELEBRATI E VANITOSI REGISTI SI CONCEDONO. MA NON POSSO NON RICONOSCERGLI GRANDI QUALITÀ - A COMINCIARE DALLA STREPITOSA INTERPRETAZIONE DI TILDA SWINTON E JULIANNE MOORE. SARÀ DURA NON FAR VINCERE LA COPPA VOLPI A UNA DELLE DUE O A TUTTE E DUE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Sì. E’ un po’ un film per vecchie signore, e ancor peggio un’altra di quelle prove di ultimo languido film sulla morte che i vecchi celebrati e vanitosi registi si concedono, ma non posso non riconoscere a “The Room Next Door”, scritto e diretto da Pedro Almodovar e tratto dal romanzo “What Are You Going Through“ (uscito da Garzanti come “Attraverso la vita”) di Sigrid Nunez, biografa di Susan Sontag, passato oggi in concorso e già tra i favoriti a Leone d’Oro e Coppe Volpi, grandi qualità.

A cominciare dalla strepitosa interpretazione delle due protagoniste, Tilda Swinton e Julianne Moore, nei ruoli delle amiche giornaliste Ingrid Parker e Martha Hunt, la prima malata terminale di cancro e la seconda l’angelo che la dovrà accompagnare nel suo viaggio verso la morte. E dall’incastro di omaggi e rimandi al cinema più amato, da “Viaggio in Italia” di Roberto Rossellini, si finisce e si riparte sempre da lì, a “Seven Chances” di Buster Keaton, quanto ci manca la scoperta di Buster Keaton negli anni ’60, da “lettere da una sconosciuta” di Max Ophuls a “The Dead” il capolavoro finale di John Huston tratto da “Gente di Dublino” di James Joyce.

Già sentire la voce di Donal McCann recitare il monologo finale di “The Dead” (“The snow is falling…”) ci apre il cuore. Oddio. Leggo che questo grande attore irlandese è morto a 59 anni di cancro al pancreas e che l’ultimo suo film è “Illuminata” di John Turturro, che ha un ruolo minore ma significativo qui, amico e ex amante di Ingrid e Martha. E uno dei film che ha fatto prima di morire era “Io ballo da sola” di Bernardo Bertolucci, altro addio alla vita di un regista già malato.

Se la storia di Donal McCann è una sorta di bonus mio, non è un bonus ma parte integrante del film, e tema di un libro che vuole scrivere Martha, il rimando a Dora Carrington, celebre pittrice inglese, pazzamente innamorata di Lytton Strachey, gay, tanto che finirà per sposare l’amante di lui e per suicidarsi due mesi dopo la morte di Strachey per cancro. Che ve lo dico a fare… Indizi. Ma proprio Almodovar ci ha insegnato a non sottovalutare gli indizi. Qui dovrebbero servire a costruire una sorta di narrazione gialla, lui è un maestro in questo, per un terzo atto che troveremo sorprendente, sì, ma molto sbrigativo e parecchio monco.

Ma anche se è vero che se c’è un omicidio da compiere (l’eutanasia di Ingrid) e un complice del delitto (Martha) e dei flashback sulla vita e gli amori della malata illuminanti (dove la giovane Ingrid è Esther Rose McGregor), alla fine quello che conterà davvero è la neve di Joyce e Huston che copre vivi e morti allo stesso modo. Allora forse avrà un senso anche la morte assurda del padre della figlia di Ingrid, uno dei flash back iniziali, alla ricerca di qualcuno da salvare, che forse è la figlia stessa. E la trama gialla ordita da Ingrid, insomma, non è quella che abbiamo pensato che riguarda la sua morte, ma è decisamente più sottile e riguarda la vita. Un’altra vita.

Il film uscirà a ottobre in Europa e il 20 dicembre in America. Inutile che vi dica che sarà dura non far vincere la Coppa Volpi a una delle due protagoniste o a tutte e due. Ma la situazione, per quanto riguarda la guerra tra le attrici protagoniste, tra Nicole Kidman, Angelina Jolie, Fernanda Torres, e Swinton-Moore si fa estremamente calda.

