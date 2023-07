LA VENEZIA DEI GIUSTI – FERMI TUTTI! MA QUALE AUTARCHIA, QUALE RITORNO AI FESTIVAL MUSSOLINIANI DEGLI ANNI ’30. VENEZIA FA SAPERE CHE DEI FILM AMERICANI MANCHERÀ SOLO “CHALLENGERS” DI LUCA GUADAGNINO (E CHE LANCI UN FILM CON ZENDAYA SENZA ZENDAYA? SI SARANNO DETTI A HOLLYWOOD) – QUANTO A “COMANDANTE”, IL FILM CHE SOSTITUIRÀ “CHALLENGERS” IN APERTURA, MI È STATO RICORDATO CHE IL PERSONAGGIO PROTAGONISTA, SALVATORE TODARO, NON È AFFATTO UN FASCISTA, ANCHE SE SI ERA INVENTATO IL LOGO DELLA X-MAS… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

challengers di luca guadagnino

Fermi tutti. Ma quale autarchia, ma quale festival pan-europeo, ma quale ritorno ai festival mussoliniani degli anni ’30. A soli due giorni dalla lista effettiva dei titoli dei film in concorso o meno che verranno svelati il 25 luglio, Venezia fa sapere che dei film americani mancherà solo “Challengers” di Luca Guadagnino. E questo perché la produzione non se la sente di lanciare un film dalle forti aspettative economiche senza la sua protagonista Zendaya.

zendaya in challengers

E che lanci un film con Zendaya senza Zendaya? si saranno detti a Hollywood. Ci sta. Anche se Dago mi urla che dove sta lui, a Sabaudia, ci sono ragazze che valgono molto più di Zendaya, la presa di posizione si può capire.

Anche se così, spostando il film all’aprile del 2024, Guadagnino&co si giocano possibili Oscar e nominations. Ma forse non ne hanno bisogno. Peccato. Mi dispiace sinceramente per Guadagnino e per il Festival, che avrebbe avuto ben altro impatto con la proiezione di un film americano molto atteso.

pierfrancesco favino il comandante

Quanto a “Comandante” diretto dall’ottimo Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino come il giovane eroe italiano Salvatore Todaro che sfidando le regole della Regia Marina salva 27 marinai belgi mettendo a repentaglio la sua stessa vita, il film che sostituirà come apertura “Challengers” e che per me ben si prestava, per storia e personaggio, alla sfilata di ministri e sottosegretari meloniani sul tappeto non così rosso di Venezia, mi è stato ricordato che Todaro non è affatto un personaggio fascista, anche se si era inventato il logo della X-Mas, la bandiera col teschio su fondo nero e X rossa e i motti più celebri, ad eccezione di quello dannunziano “memento audere semper”.

pierfrancesco favino il comandante 2

Lo scrittore Sandro Veronesi lo ha visto anzi quasi come una Carola Rackete che salva i dispersi in mare e porta tutti in un porto sicuro. Dopo averli bombardati, però. Ora. Non voglio entrare nel merito di una disputa storica che lascio a Buttafuoco e a Genny Sangiuliano, mi era solo sembrato un segnale diciamo casuale dei tempi, questo cambio di apertura, dalla storia moderna e bertolucciana a tre di “Challengers” con Zendaya all’eroismo in mare del comandante Todaro, che poveretto morì per una scheggia inglese molto presto. Ma che è tra i massimi eroi della X-Mas. Basta ricordarlo.

il comandante di edoardo de angelis

Detto questo. Certo. Mio padre, vecchio ufficiale, si sarebbe visto più volentieri "Comandante" di "Challengers". Ne riparliamo sul tappeto rosso.

