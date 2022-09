4 set 2022 17:12

LA VENEZIA DEI GIUSTI – “LES ENFANTS DES AUTRES" DI REBECCA ZLOTOWSKI, SPECIALIZZATA IN FILMONI DA VEDERE IL SABATO POMERIGGIO CON LE AMICHE NEI QUARTIERI ALTI, È UNA COMMEDIA BORGHESE CON PUNTE DRAMMATICHE SULLE QUARANTENNI CHE SI ACCORGONO UN FILO IN RITARDO DI NON POTER PIÙ FARE FIGLI. E SI RITROVANO COSÌ A CRESCERE O A OSSERVARE I FIGLI DEGLI ALTRI COME DA TITOLO - VIRGINIE EFIRA È BELLA E BRAVA, IL FILM PIÙ ADATTO ALLE SERATE AUTUNNALI A CASA CHE IN CONCORSO A VENEZIA - VIDEO