LA VENEZIA DEI GIUSTI – SI CHIUDE TRA LE SANTIFICAZIONI E LE FLAGELLAZIONI DI OGNI TIPO DI “CHIARA”, DI SUSANNA NICCHIARELLI, IL CONCORSO VENEZIANO CHE MAI SI ERA VISTO COSÌ INTERESSATO ALLA MUTILAZIONE, AI CORPI DILANIATI FINO ALLE OSSA, ALLA PUNIZIONE. NON SO COSA DOBBIAMO DAVVERO ESPIARE DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA CHE MOSTRANO, AL CINEMA, UN’IMMAGINE DI NOI COSÌ CHIUSA E DISPERATA. INTANTO INIZIANO A USCIRE AL CINEMA I FILM DI VENEZIA. IERI, DIETRO “MINIONS 2”, CHE INCASSAVA ALTRI 109 MILA EURO CON 333 SALE PER UN TOTALE DI 12 MILIONI 180 MILA, TROVIAMO “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” DI GIANNI AMELIO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

chiara 5

Con “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, il film dedicato a Santa Chiara, interpretata dalla Margherita Mazzucco de “L’amica geniale”, che chiude una trilogia al femminile dedicata a star sfortunate della musica e della politica come Nico e la figlia di Karl Marx, e “No Bears” l’ultimo film del martire iraniano ancora in carcere Jafar Panahi, si chiude tra santificazioni e flagelli di ogni tipo il concorso veneziano che mai si era visto così interessato alla flagellazione, alla mutilazione, ai corpi dilaniati fino alle osse, alla punizione, alla chiusura dentro case e corpi angusti.

no bears 3

Una contraddizione se si pensa a l’uso e all’abuso del tappeto rosso che fa ormai Venezia, sul modello di Cannes, con tutte le sue star trionfanti, allegre e sorridenti, da Ana de Armas a Timothéè Chalamet, da Brad Pitt a Hugh Jackman che sfilano firmatissimi. Perfino Margerita Mazzucco è firmata Gucci per fare Santa Chiara.

the whale

Però, da “Blonde” di Andrew Dominik a “The Whale” di Darren Aronofsky, da “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio a “White Noise” di Noah Baumabach non c’è un film che non tratti temi come la punizione, l’espiazione, il martirio della carne e dell’anima. Il tutto condito da bambini morti, bambini non nati, suicidi di giovani allievi e allieve, elettroshock, nubi tossiche che ti inseguono. Aiuto!

argentina, 1985 3

La sola simil commedia che si è vista nel concorso è “Argentina, 1985” che offre un taglio appunto comedy al primo processo contro la dittatura di Videla&Co per tutti i massacri e le torture che avevano avallato. Le uniche scene un filo conviviali vedono Brendan Gleeson che beve birra nel pub che ha giurato di tagliarsi un dito se Colin Farrell gli rivolgerà la parola, Tilda Swinton in versione mamma di Tilda Swinton che si spalma la marmellata sul pane nella simil ghost story di Joanna Hogg, Brendan Fraser che si butta su due pizze contemporanemente come mai ho visto fare in un film modello squalo.

minions 2 come gru diventa cattivissimo 1

Non so cosa dobbiamo davvero espiare dopo due anni di pandemia che mostrano, al cinema, un’immagine di noi così chiusa e disperata. Intanto iniziano a uscire al cinema i film di Venezia. Ieri, dietro “Minions 2”, che incassava altri 109 mila euro con 333 sale per un totale di 12 milioni 180 mila, troviamo “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio al suo esordio in sala. 62 mila euro con la bellezza di 370 sale, 26 spettatori in sala. Diciamo che va bene…

margini di niccolo falsetti 6

Segue “DC League of Super Pets” con 53 mila euro, “Bullet Train” con 52 mila euro. Il divertente “Margini” di Niccolò Falsetti, passato a Venezia alla Settimana della Critica, è ottavo con 4.834 euro al primo giorno con 37 sale.

le favolose 1

Ha solo una sala, invece, dopo i primi tre giorni di distribuzione assicurati, un totale di 21 mila euro, il notevolissimo “Le favolose” di Roberta Torre, ritratto di un gruppo di vere trans italiane non più giovani che si ritrovano e parlano della loro vita, di quella passata e di quella presente. Assolutamente istruttivo e girato con molto affetto dalla Torre. Detto questo fatevi un giro sulle piattaforme per capire come stanno andando davvero le cose.

MATT SMITH - HOUSE OF THE DRAGON

A parte “Top Gun: Maverick” o “Doctor Strange 2” o qualsiasi altra cosa nuova o nuovissima, a parte i nuovi episodi della due serie più viste e più chiacchierate del momento “House of the Dragon”, Sky, e “Gli anelli del potere”, Amazon prime, avete addirittura “Pinocchio” nella ricchissima versione semi-animata di Robert Zemeckis su Disney+ con Tom Hanks come Geppetto.

il signore degli anelli gli anelli del potere 15

Stasera o domani cercherò assolutamente di vederlo. Zemeckis va sempre visto, anche se I critici americani hanno già massacrato il film. Che bisogno c’era di rifare ancora “Pinocchio”? Certo… Per questo a gennaio uscirà pure la versione, sulla carta più interessante, di Guillermo Del Toro. Pietà! Ma quella di Zemeckis mi sembra molto classica.

calcinculo 1

Su Amazon avete anche “Nostalgia” di Mario Martone, l’opera prima di Chiara Bellosi “Calcinculo”, che Ciro Ippolito mi ha descritto come un piccolo capolavoro, un cult movie sicuro come “American Night” di Alessio Della Valle con Paz Vega, Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Maria Grazia Cucinotta, ambientato nel mondo dell’arte contemporanea. Su Netflix però, attenzione, perché sono apparse delle perle come “Secret People” diretto da Thorold Dickinson nel 1952 con Valentina Cortese, Serge Reggiani, e una giovanissima Audrey Hepburn. Vorrei sapere chi l’ha visto?

the humans 2

Non parliamo poi di “I, Monster”, versione del vecchio “Dottor Jekyll e Mister Hyde” di Robert Louis Stevenson della Amicus, società di horror simile alla Hammer, diretta nel 1973 da Stephen Weeks con Christopher Lee e Peter Cushing. Nemmeno questo film ho visto, se non sbaglio. E su Mubi trovate un horror intellettuale come “The Humans”, scritto e diretto un anno fa da Stephen Karam con con Amy Schumer, Beanie Feldstein, Steven Yuen.

chiara 3 chiara 4 chiara 1 minions 2 come gru diventa cattivissimo 3 i, monster 1 i, monster 2 the humans 1 bullet train 9 american night 1 american night 2 american night 3 bullet train margini di niccolo falsetti 5 secret people 1 bullet train 2 secret people 2 le favolose 3 margini di niccolo falsetti 4 le favolose 2 calcinculo 4 tommaso ragno in nostalgia di mario martone calcinculo 3 PIERFRANCESCO FAVINO IN NOSTALGIA DI MARIO MARTONE margini di niccolo falsetti 1 house of the dragon 6 calcinculo 2 house of the dragon 1 house of the dragon 2 il signore degli anelli gli anelli del potere 10 il signore degli anelli gli anelli del potere 11 il signore degli anelli gli anelli del potere 12 il signore degli anelli gli anelli del potere 13 il signore degli anelli gli anelli del potere 14 house of the dragon 7 house of the dragon 3 margini di niccolo falsetti 7 chiara 2 bullet train 1 attori di top gun maverick tom cruise top gun maverick minions 2 come gru diventa cattivissimo 7 dc league of super pets 2 dc league of super pets. dc league of super pets 1 Blonde dc league of super pets gianni amelio il signore delle formiche 66 adam driver. white noise luigi lo cascio nei panni di braibanti white noise rumore bianco 5 white noise rumore bianco 1 white noise rumore bianco 2 il signore delle formiche il signore delle formiche4 Blonde blonde argentina, 1985 1 argentina, 1985 2 Blonde the whale di darren aronofsky no bears 1