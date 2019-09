LA VENEZIA DEI GIUSTI – VI RICORDATE IL FILM CHE VINSE A SORPRESA NEL 2014, “UN PICCIONE SEDUTO SU UN RAMO RIFLETTE SULL’ESISTENZA” DELLO SVEDESE ROY ANDERSSON E CHE, OVVIAMENTE, NON FECE UN SOLDO IN SALA? BEH, LA CATTIVA NOTIZIA È CHE ROY ANDERSSON È TORNATO IN CONCORSO A VENEZIA CON UN NUOVO FILM, “OM DET OÄNDLIGA – SULL’INFINITO”, COSTRUITO NELLO STESSO IDENTICO MODO. LA BUONA NOTIZIA È CHE…

Venezia – Sull’infinito - Om det oändliga

Marco Giusti per Dagospia

Vi ricordate il film che vinse a sorpresa nel 2014, Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza dello svedese Roy Andersson e che, ovviamente, non fece un soldo in sala? Beh, la cattiva notizia è che Roy Andersson è tornato in concorso a Venezia con un nuovo film, “Om det oändliga – Sull’infinito”, costruito nello stesso identico modo, grandi sketch a colori pastello e piccolo storie anche buffe che devono farci pensare, la buona notizia è che dura solo 75 minuti.

Diciamo che così si vede con meno sofferenza, anche se un po’ mi sono addormentato lo stesso. Un po’ perché per afforontare un temi come l’esistenza e l’infinito sono stanco, e mica solo io, in sala si dorme parecchio ho notato. Un po’ perché Roy Andersson non è Luis Bunuel, cioè queste vignette, che nascono dalla lunga e fortunata carriera del regista nella pubblicità, funzionano perfettamente come spot di 30 secondi, anche 60.

Meno quando devono formare un quadro complesso e unitario. Un quadro che un genio come Bunuel, nel suo ultimo cinema, sapeva controllare perfettamente. Andersson meno. Ma anche così molte situazione sono riuscite. Dal prete che ha perso la fede e tormenta tutta la comunità, a Hitler nel bunker, al dentista che non ne può più dei suoi pazienti. Andersson ferma l’inquadratura in un tableaux pastellato, colora tutto, anche gli attori, con gli stessi e li fa muovere. Ci sono anche situazioni più spettacolari. Una coppia di amanti che vola nel cielo. Una città bombardata dalla guerra. Il tema, come dice il titolo, è l’infinito. Il piccione del film precedente sarà morto.

