VENEZIA NON SI SMENTISCE: IL LEONE D’ORO VA A UN FILM STRANIERO, "L’EVENEMENT" DELLA FRANCESE AUDREY DIWAN, STORIA DURISSIMA DI UN ABORTO NEGATO, MENTRE SORRENTINO CONQUISTA IL GRAN PREMIO DELLA GIURIA – PENELOPE CRUZ MIGLIORE ATTRICE, AL GIOVANE FILIPPO SCOTTI IL PREMIO MASTROIANNI PER IL MIGLIOR ATTORE ESORDIENTE – TUTTI I VINCITORI

Da corriere.it

audrey diwan

In molti si aspettavano il ritorno a casa del premio più prestigioso, ma è andata diversamente. Ancora una volta il Leone D’Oro alla Mostra di Venezia va a un film straniero, «L’Evenement» della francese Audrey Diwan, storia durissima di un aborto negato, mentre all’attesissimo Sorrentino va il Leone d’Argento, ovvero il Gran Premio della Giuria. Al giovane Filippo Scotti la vittoria per il miglior esordiente, mentre non ha ricevuto nessun premio individuale Toni Servillo (presente in tre film in concorso) e nessun premio in assoluto per l’altrettanto celebrato «Qui rido io» di Mario Martone. Ma ecco tutti i premi.

paolo sorrentino e la moglie daniela

Tutti i premi di Venezia 78

La giuria di Venezia 78, presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao, ha deciso di assegnare i seguenti premi:

LEONE D’ORO per il miglior film

L’ÉVÉNEMENT di Audrey Diwan

LEONE D’ARGENTO – Gran Premio della Giuria

paolo sorrentino filippo scotti

È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

LEONE D’ARGENTO Premio per la migliore regia

Jane Campion per il film THE POWER OF THE DOG

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile

Penélope Cruz nel film MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile

John Arcilla nel film ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti

penelope cruz

Migliore sceneggiatura

Maggie Gyllenhaal per il film THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal

Premio speciale della Giuria

IL BUCO di Michelangelo Frammartino

Premio Marcello Mastroianni

Filippo Scotti per il film È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

I premi della Giuria Orizzonti

La Giuria Orizzonti presieduta da da Jasmila Zbanic e composta da Mona Fastvold, Shahram Mokri, Josh Siegel e Nadia Terranova ha assegnato:

anamaria vartolomei

Miglior film

PILIGRIMAI (PILGRIMS) di Laurynas Bareiša

roberto cicutto alberto barbera

Miglior regia

Éric Gravel per il film À PLEIN TEMPS

Premio speciale della Giuria Orizzonti

EL GRAN MOVIMIENTO di Kiro Russo

Migliore attrice

Laure Calamy nel film À PLEIN TEMPS di Éric Gravel

Miglior attore

Piseth Chhun nel film BODENG SAR (WHITE BUILDING) di Kavich Neang

Migliore sceneggiatura

Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský per il film CENZORKA (107 MOTHERS) di Peter Kerekes

saverio costanzo alba rohrwacher

Miglior cortometraggio

LOS HUESOS di Cristóbal Léon, Joaquín Cociña

Venice Short Film nomination for the European Film Awards 2021

THE FALL OF THE IBIS KING di Josh O’Caoimh, Mikai Geronimo

Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis»

La Giuria Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» presieduta Uberto Pasolini e composta da Martin Schweighofer e Amalia Ulman ha assegnato il Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» ad «Imaculat» di Monica Stan, George Chiper-Lillemark.

serena rossi davide devenuto toni servillo

paolo sorrentino 2 bong joon ho chloe zao cynthia erivo maggie gyllenhaal evgeniya shcherbakova 1 alberto barbera giulia rosmarini schermata 2021 09 11 alle 19.31.15