Ivan Rota e lo sputacchiante Sor Rotella per Dagospia

Alla Mostra del Cinema in molti dicono che ci sia aria di crisi tra Penelope Cruz e Javier Bardem. Il sexy regista del bellIssimo Blanquita, ( dura solo 90 minuti),Fernando Guzzoni stregato da Drusilla Foer. Avrebbe espresso l’intenzione di volerla nel suo prossimo film.

Harry Styles anche a Venezia ha mostrato la sua fluidità . Alla fine della proiezione di ieri di Don’ t Worry Darling c’è stata una standing ovation di parecchi minuti e l’ex cantante gasatissimo subito ha preso il collega Nick Kroll e l’ha limonato di brutto.

Finalmente non più “figlie di”. In passato, a 17 anni, è stato fidanzato con Lourdes Leon, figlia di Madonna, conosciuta a scuola. Poi ha avuto una relazione di circa un anno e mezzo con Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, conosciuta sul set del film Il re. Ora pare che Timothée Chalamet stia con Rebecca Maude , una “normale” modella dell’agenzia Elite. Ma perché tutti impazziscono per lui? È bello? È bravo? Boh.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono alla Mostra del Cinema per la presentazione di Viola come il mare, la serie tv che li vede protagonisti. In laguna anche il di lei compagno Stefano Rosso. Si era parlato di una presunta liason tra Yaman e la Chillemi. Sono stati accolti con urla:” Bacio, bacio, bacio” che hanno infastidito l’attrice che ha risposto con un sonoro “vaffa….” E poi: “ fate l’amore” al quale Yaman ha risposto ironico: “l’anno prossimo “.

Aspetta e spera. “Aspettavo la magia. Da tempo pensavo che sarebbe stato bello misurarmi con la recitazione, ma attendevo un progetto che mi avrebbe permesso di fare qualcosa che da cantante non riesco a fare, che mi avrebbe concesso una vibrazione più profonda”. Così ha detto Elodie e l’occasione é arrivata con Ti Mangio l’anima”, il film presentato a Venezia. Giá di culto il perizoma che esibisce sullo schermo.

Una volta smutandate a Venezia non si andava. E invece alla Mostra del Cinema di Venezia Melissa Satta lo ha fatto. E davanti ai fotografi è apparsa in versione hot : non solo perché ha scelto un abito di Alberta Ferretti dove si intravedevano i seni senza intimo. E sul Red carpet il leggerissimo tessuto causa il vento ha mostrato agli obiettivi dei fotografi anche le sue mutande.

"Il cinema non mi piace per niente" dichiarò qualche tempo fa la “poetessa” Giorgia Soleri , brutto messaggio per i suoi followers .Un'affermazione senza senso per un personaggio che ha un grande seguito sui social. La Mostra di Venezia, però, è più di suo gusto visto l'ospitata di pochi giorni fa, dove era ospite pagata di uno sponsor. Qualcuno (almeno Damiano David, suo compagno) non riesce a farla stare zitta?

Women’s Stories: il Gala organizzato daVanity Fair e Red Sea International Film Festival é stato una gran festa con in primo piano Carla Bruni che ha anche cantato. L’unico pezzo da novanta intervenuto alla festa che non ha avuto le big star.

Darren Aronofsky ci riprova. Dopo aver vinto il Leone D’oro con il magnifico The Wrestler nel 2008, il regista torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con The Whale ed é un trionfo tanto che l’ingrassstissimo protagonista Brendan Fraser, dopo gli applausi scroscianti, si é messo a piangere.

Ma che ci faceva Julianne Moore sempre in compagnia di Pablo Pauly , interprete del fantastico “Trois Nuits par Semaine”, uno dei film più amati alla Mostra del Cinema di Venezia? Solo un interesse professionale?

Ritorna un gossip d’antan alla Mostra del Cinrma. Una delle più famose dive italiane, pur essendo sposata, ha avuto per anni una relazione con una bellissima collega meno famosa. Un aiutino: la seconda interpretò un film con il cantante Mal. La diva la conobbe sul set di un film in Sicilia…

Ormai il Red Carpet sembra diventato un Reality Carpet. Alla Mostra del Cinema, tra moltissimi personaggi veramente vip, arrivano anche Guendalina Tavassi ( GF Vip) e la figlia Gaia avuta dall’ex Remo Nicolini. La ragazza ha appena conquistato la “presigiosa” fascia di Miss Cinema Roma e ora potrà partecipare alle prefinali nazionali dell’83esima edizione di Miss Italia. Magari poi sarà pronta per un nuovo GF Vip.

Cristina Marino sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 con il pancione in bella vista. Poco dopo l’annuncio sui social della gravidanza , l’attrice e influencer si è presentata con il marito Luca Argentero. E pensare che si lamentano perché giornalisti e fotografi violano la loro privacy…

Dalla Mostra ecco la prima pizza dedicata al cinema:”Non l’ho mai fatto ma l’ho sempre sognato” così esordisce Daniele Frontoni sui suoi canali social, citando una frase del ragioniere più famoso d’Italia, Ugo Fantozzi. Il pizzaiolo e regista, nipote d’arte di Enzo Cerusico e Angelo Frontoni ha sempre desiderato fare delle pizze dedicate alle serie tv Netflix, così quest’anno lo ha fatto veramente, dedicando la sua nuova collezione autunno/inverno al nonno, il primo italiano ad essere stato protagonista in una serie tv americana “MY FRIEND TONY”. Le nuove Pizze saranno presentate in anteprima venerdì 30 settembre, Roma, in via Assisi 117.

