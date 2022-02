LA VERA FABBRICA DI FAKE È LA RAI! - L’ULTIMA BUFALA DELLA TV DI STATO È STATA TRASMESSA SU RAI1, ORMAI TRASFORMATA IN "TELEMAGGIONI": LA DIRETTRICE HA MOSTRATO NELLO SPECIALE TG1 DI QUESTA MATTINA UNA COPERTINA DI TIME SULLA QUALE PUTIN È RITRATTO COME HITLER, DA CUI È NATO UN DIBATTITO CON IL CORRISPONDENTE RAI DA BERLINO, RINO PELLINO. PECCATO CHE FOSSE UN FALSO: LA REDAZIONE SI È ACCORTA DELL’ERRORE E…

monica maggioni sette storie

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

La guerra russo-ucraina crea mostri. E crea soprattutto fake, che nella copertura informativa Rai in questi giorni stanno dilagando, con spezzoni di videogiochi spacciati per immagini dell'attuale conflitto, esplosioni di sei anni fa in Cina tacciati per bombardamenti e così via.

LA COPERTINA FAKE DI TIME TRASMESSA DAL TG1

L'ultima bufala della Tv di Stato pagata dal canone è stata trasmessa su Rai1, ormai trasformata in TeleMaggioni, visto che la Direttrice del Tg1 è praticamente in onda 24 ore su 24.

monica maggioni

Monica Maggioni ha mostrato nello speciale Tg1 di questa mattina, 28 febbraio 2022, una copertina di Time sulla quale Vladimir Putin è ritratto come Adolf Hitler, corredata dalla didascalia How Putin shattered Europe's Dream, "Come Putin ha infranto i sogni dell'Europa".

LA VERA COPERTINA DI TIME SU PUTIN

Maggioni ha quindi preso spunto dalla copertina shock per chiedere al corrispondente da Berlino Rino Pellino cosa ne pensasse, dando via quindi a un inane dibattito, visto che la copertina è un falso (la vera copertina è quella pubblicata qui).

Al Tg1 si sono poi accorti dell'errore e Maggioni ha commentato in diretta che si trattava di un fake chiedendo scusa. Sarà forse il segnale che le occorre un po' di riposo dalle maratone simil-Mentana, estenuanti non solo per lei ma anche per i telespettatori?

monica maggioni monica maggioni 2 monica maggioni maratona quirinale monica maggioni 1