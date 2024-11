Ivan Rota per Dagospia

victoria dei maneskin 67

Vera Gemma è ritornata single. La liaison con il rapper ventenne Misha Carry é finita : “Per carità, Misha è un bravo ragazzo, e artisticamente lo stimo, ma sinceramente credo di aver bisogno d’altro. Ora se esco a cena mi piacerebbe che non fosse scontato che al momento del conto sia io a tirare fuori la carta…Con un uomo maturo potrei avere anche una conversazione brillante, uno scambio, condividere idee ed esperienze. Certo la passione di un giovane difficilmente è eguagliabile, però un rapporto non è fatto solo di passione”.

Victoria De Angelis è sempre più sexy sui social. La bassista dei Maneskin ha annunciato l'uscita di una nuova canzone e promuove il suo nuovo marchio di abbigliamento…

Wanda Nara bacia L-Gante e Mauro Icardi esce dalla partita in barella. Piove sul bagnato per l’attaccante del Galatasaray. Per lui l’addio definitivo dalla moglie e un grave infortunio in campo..

wanda nara l gante

Marina La Rosa, oggi concorrente de La Talpa, e i guadagni stellari dopo il Grande Fratello: “Prendevo 50 milioni per un'ora del mio tempo. Come li ho spesi? Tra aerei privati, case e vacanze”. Il calendario di Max? Ero una ragazzina felice. Io che mi sono vista sempre come una donna piatta, senza seno, senza forme, mi sentivo molto gratificata». Per quel calendario guadagnò 150 milioni di lire.

victoria dei maneskin

Çagla Demir e Rüzgar Aksoy: "In Turchia c'è stato un gossip su di noi, ma siamo solo grandi amici". Gli attori turchi, che interpretano Banu e Tarik in Endless Love, parlano della loro amicizia nata sul set e raccontano che in Turchia sono stati protagonisti di un gossip: "Sui giornali avevano scritto: 'Çagla e Rüzgar sono stati beccati insieme'".

Forse per disintossicarsi dal Grande Fratello Alfonso Signorini diventa sempre più bucolico. Appena può va in ritiro a far camminate a Cortina d’Ampezzo e lo scorso weekend raccoglieva le olive in campagna: la sua nuova passione.

Secondo Fanpage questa sarebbe l’ultima stagione di Paolo Bonolis a Mediaset perché potrebbe tornare in Rai: “Sebbene si tratterebbe dell’ultima edizione del programma. Nonostante ciò, però, sono sempre più insistenti le voci di un passaggio in Rai. Il conduttore, infatti, è già stato tra i volti della tv pubblica e potrebbe ritornarvi dopo alcune offerte“.

victoria dei maneskin 45

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, sui social ha scritto: “Barbara d’Urso non andrà a Sanremo e me lo conferma Carlo Conti. Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito“. Una notizia che ha deciso messo poi in copertina con il titolo “Sanremo attese e bufale”.

Da non credere: dopo una partenza zoppicante con un 14% cosa fa Mediaset per tutelare La Talpa? La mette al lunedì contro l'Amica Geniale e i Gialappi.

Jorge Javier Vázquez, conduttore del Gran Hermano parlando di come si é comportato Tommaso Franchi con Maica Benedicto: “Lui ha buttato tutto nel fango, lui non la voleva! Dopo parleremo con Maica e anche con lui e scopriremo tutto. Sapremo come mai lui è passato dall’essere un principe a un cucaracho“. É stato poi mostrato un fotomontaggio di Tommaso in versione principe azzurro che poi diventa uno scarafaggio: “Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaracho“. Forse era meglio tenere l’ idraulico in Italia…

vera gemma

E poi al Gran Hermano Maica ha detto: “Tommaso è un cucaracho travestito da bravo ragazzo“. E per lei “cucaracho” significa “malessere”. “Cosa è successo? Non è successo nulla. Quello che mi ha dato fastidio è che dica a tutti i miei compagni una cosa, che i miei compagni per di più esprimo un’opinione su una cosa che non è vera, e a me ne racconti un’altra totalmente diversa. Questo è ciò che non mi è piaciuto e ciò che mi ha deluso. In conclusione, ci sono scarafaggi travestiti da bravi ragazzi. Non è successo nulla“.

Never say never again. Amanda: Ti piace la scricciola (Maria Vittoria)? Javier: No, mi piace come persona, non mi ci vedo insieme a lei. Amanda: Te te ne accorgi subito? Javier: Esatto. Amanda: Come me. Quando mi dicevate Iago, Iago mi faceva ridere.

Javier: Poi non si sa mai dico.

vera gemma 5

Enzo Paolo Turchi si ritira dal Grande Fratello? Dopo essere stato in confessionale ha rivelato che se ne vuole andare perché “Io sto bene quando faccio i balletti. Non sopporto più la banalità, devo stare con le persone migliori di me, che hanno qualcosa da raccontare, se no per me diventa un problema. In questo momento ho bisogno di cose diverse“.

Federica Petagna e Alfonso D'Apice hanno litigato nella casa del Grande Fratello. I due sono tornati a parlare della loro lunga storia d'amore e lei ha accusato il suo ex fidanzato di non aver mai speso parole buone in difesa della loro storia d’amore. Lui ha risposto: “Io non provo più sentimento per te, ma cerchiamo di chiudere la relazione nel migliore dei modi. Pensi che se hai avuto una critica è causata da quello che ho detto io. No, è causata da quello che hai fatto tu!"

marina la rosa 12

Arriva l'aereo per Javier con la scritta “6 meglio di una ace al match point". Shaila Gatta che non capisce nulla cerca di perculare l'aereo. E Lorenzo “Spolverino” Spolverato rosica:" Ancora un altro aereo per Javier". E poi Shaila: “Comunque in tutto questo ti volevo dire che ho i pantaloni di Maria Vittoria”. Lorenzo:”Ah sì? Potrebbe contagiarti con i pantaloni”.

